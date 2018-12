¿Las tortitas sirven para perder peso?

La gente opta por comer tortitas cuando quiere perder peso. Piensan que para perder peso, es un producto adecuado. Lo asumen como algo para picar entre horas con pocas kilocalorías.

Nosotros solemos preguntar en conferencias, cuántas personas llenan sus despensas de productos 0%, light, sin sustancia, y si han perdido peso así.

Esto de picar algo para matar el hambre con pocas kilocalorías, es un error. NO pasa nada por tener hambre, es bueno llegar a la hora de comer con hambre. Si cuando tienes hambre, lo que tienes delante es comida, no hay ningún problema.

No pasa nada porque comas cantidades de hortalizas, de pescado de calidad, de huevos, fruta....

El problema es que si la tortita sustituye comida de verdad, está fatal. Hay que analizar el resto de patrones, hay que preguntar si se hace ejercicio físico, cómo están los niveles de estrés, cómo está la situación en tu familia y cómo descansa.

Porque si toda esta parte de tu vida no está bien, no importa que intentes cuidar tu peso con tortitas. Tu salud no será la adecuada. Y tu peso tampoco.

Hay que analizar la calidad de las tortitas. El efecto saciante de las tortitas es muy bajo. Al rato de comerlas, vuelves a tener hambre. Vas a tener que comer otra tortita u otra cosa.

Por otro lado, lo de medir las kilocalorías, ahora sabemos que es poco efectivo. Lo que hay que hacer es cambiar el tipo de alimentación.

Si queremos picar algo entre horas, es mejor optar por una fruta acompañada por unos frutos secos al natural o tostados. Esta combinación es mucho más saciante y facilitará que no busquemos seguir picando.

Además sabemos que las tortitas de arroz son las más frecuentes. Debemos recordar que en los últimos años ha habido un poco de alarma por la presencia de arsénico. Es un metal pesado que absorbe la planta del arroz. Depende mucho de la procedencia del arroz, y como no sabemos de dónde viene el arroz de las tortitas, debemos ser precavidos.

En estudios que se han hecho, se ha visto que los productos derivados del arroz con mayor presencia de arsénico, es precisamente en las tortitas. De hecho, ya hay países en los que se aconseja no dar tortitas a los niños especialmente.

Lucía Redondo y Jesús Sanchís. Dietistas-nutricionistas, docentes e investigadores.