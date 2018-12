El Valencia de Lim es una máquina de perder dinero

Como cada año en vísperas de la Junta de Accionistas, SER Deportivos Valencia elabora este informe económico y deportivo del club.

TEMPORADA 17/18 (1 julio 2017 a 30 de junio 2018). Comencemos con grandes conclusiones sobre las cuentas del Valencia C. F. de la temporada 17/18:

1. El VCF de Lim es una máquina de perder dinero y 'su' dinero. En 4 temporadas con Lim al frente, el Valencia ha perdido 96,5 millones de euros. El resultado económico de la 17/18 ha sido de una pérdida de 36,2 millones de euros. Aquí están los 96,5 millones de euros de pérdidas de las últimas 4 temporadas

14/15: -1,7 ; 15/16: -31,4 ; 16/17: -27,1 ; 17/18: -36,2

El Atlético de Madrid en los mismos 4 años ha obtenido beneficios de 26,5 millones de euros, después de acabar el Wanda Metropolitano. El Sevilla ha repartido 1,5 millones de euros entre sus accionistas en la 17/18 y ha dado 49,1 millones de euros de beneficios en sus dos últimas temporadas por importe de 25,7 y 23,4 millones.

2.- Antes de la llegada de Lim y después de sus 4 años, ¿debe menos el club? Respuesta: NO. Desde la llegada de Lim (1 julio 2014) hasta 30 junio de 2018 hay 2 incidencias muy positivas por importe de +161 millones, que debemos tener muy en cuenta para valorar esta cuestión:

a) Su aportación personal de 100 millones de euros vía ampliación de capital.

b) La quita de deuda bancaria que él logró por importe de 61 millones.

Es decir, de la deuda que se encontró al llegar, han entrado en el club sus 100 millones y además se reducen otros 61 de deuda a bancos. Lo lógico sería que 4 años después el club debiese mucho menos dinero. Pero NO es así.

Deuda neta antes de Lim (30 junio 2014): 315,9 (sin restar quita).

Deuda neta a 30 junio 2018: 318,3 (restada quita bancaria de 61).

Es triste pero es así: a pesar de los enormes efectos positivos que deberían haber producido esos 161 millones, la deuda neta sube 2,4 millones de euros. De no ser por esos 161, la deuda neta del club sería 479,4 millones, pero no se habría podido llegar a tal situación porque antes se habría entrado en causa de disolución. Y todo ello SIN CONTABILIZAR los efectos negativos futuros que tendrían los marrones de PORXINOS y Multa UE. Si se acaba confirmando definitivamente que hay que devolver la Multa de la UE, que son 23,6, y se tiene que indemnizar a los bancos propietarios del suelo de Porxinos por 24,5, la deuda se aumentará en otros 48,1 millones de euros, salvo que se inyecte dinero con una nueva ampliación de capital o se vendan jugadores para pagar dichas cantidades.

Si miramos sólo el aumento de deuda neta en la última temporada de 30 junio de 2017 a 30 de junio de 2018, el incremento es de 64,4 millones de euros. Ha pasado de 253,9 a 318,3 millones de euros.

* NOTA: En todas las cifras de deuda neta que hemos utilizado se tienen en cuenta las deudas ya consolidadas y exigibles al Valencia C. F. y está restado lo que le deben al club, más la tesorería en caja y restada también la parte de lo que contablemente se llama “valor a coste amortizado" de la quita bancaria. El club cada año se imputa como deuda viva el valor actual de esos 61 de quita, hasta tanto en cuanto transcurra el tiempo y se certifique la evidencia: el club no devolverá esos 61 millones porque están sujetos a que se den unas condiciones tan favorables económicamente para el club, que son casi imposibles.

Pero hasta que acabe el período de concesión de esa quita en 2024 (técnicamente Profit Sharing Agreement), contablemente el club tiene que contabilizarse el valor de esa deuda cada año. En la temporada 17/18 el valor actual de esa quita de 61 serían 32,8. Nosotros hemos restado esa cantidad de la deuda del club porque en la realidad, no se va a devolver.

3.- A los 318,3 de deuda neta hasta el 30 junio 2018 habrá que añadir lo que se pudiera generar en la temporada actual 18/19. Y de momento hay un diferencial negativo de inversión de jugadores de 44 millones, porque se han comprado posterior al 30 de junio 2018 por importe de 71 y vendido por 27.

4.- Este pasado verano Lim no vendió el club.

5.- Lim no amplió capital, pero tiene prestados al club 48 millones de euros. Esta temporada ha incrementado 22 millones más sobre los 26 que ya tenía prestados. Al 'Banco Lim' se le deben un total de 48 + 1,8 de intereses.

6.- Se pagó por primera vez a los bancos devolución de deuda. Pero los 14 millones que se pagó a los bancos, se pagaron con dinero de otra póliza de Bankia. Luego lo explicamos.

7.- Por ello, y a pesar de lo anterior, la deuda bancaria es la misma un año después: 196,9. La temporada anterior 196,7.

8.- Su modelo de negocio pasa únicamente por jugar la Champions todos los años y vender jugadores para poder cuadrar presupuestos: cosa que no consigue ningún año.

9.- El plan “riesgos controlados", que se acabaron descontrolando, consistía en empezar la temporada con un déficit previsible de 66 millones de euros producto del desequilibrio presupuestario entre 105 millones de ingresos y 171 de gastos. Ese escenario obligaba a vender jugadores. Lo normal siempre ha sido venderlos antes de empezar la temporada en la que tenías ese desequilibrio. Se apostó por hacerlo a final de temporada, para revalorizarlos. Y así sucedió. Pero el club sólo pudo obtener beneficios netos por venta de jugadores por importe de 30,06 millones antes de cerrar contablemente el ejercicio, cuyo límite es el 30 de junio de 2018. Por ello, se han producido 36,2 millones de euros de déficit.

10.- El pasado día 23 de noviembre vino la obligación de pago de la Multa de la UE de 23,6 millones porque se desestimó la cautelarísima que tenía el club (de abril a noviembre de 2018) para no pagar hasta que el Tribunal General de la Unión Europea decida sobre el fondo de la cuestión. Ahora el club tiene que empezar a devolver los 23,6 millones, a la espera de la decisión definitiva del Tribunal General de la UE. Si le diera la razón, los recuperaría. Desde julio de 2016 hasta abril de 2018, se habían acumulado ya 2,9 millones en intereses de demora. Ahora deberán actualizar los intereses desde abril hasta noviembre y se incrementarán en unos 400.000 hasta llegar a los 24 millones en total.

11.- La Generalitat, en septiembre de 2017, se cargó el nuevo PAI de Porxinos y el Valencia C. F. ha decidido reclamar judicialmente por Daños y Perjuicios y solicitar indemnizaciones al Ayuntamiento de Ribarroja por 25,1 millones de euros y a la Generalitat 19.

12.- Las deudas con clubes e intermediarios han subido de 41 a 95 millones de euros de junio 2017 a junio 2018. Y posterior al 30 de junio de 2018, el club refleja en su memoria que ha comprado jugadores por 71 millones (Guedes entre ellos) y ha vendido por 27.

Cuadro evolución de la deuda del VCF, / SER Valencia

Estos otros datos de la pasada temporada 17/18 también son muy relevantes:

a) Los ingresos ordinarios (sin venta jugadores) del club y sin jugar Champions supusieron 105 millones y sólo el coste del primer equipo (sin el filial) ya costó 110. En las 5 temporadas que Lim manda en el VCF, sólo ha habido una en la que los ingresos ordinarios han dado suficiente para poder pagar la plantilla del primer equipo. Fue con Layhoon y por muy poco. Pero en las otras 4 temporadas los ingresos normales del club NO HAN DADO NI PARA PAGAR SÓLO LA PLANTILLA. Y al margen de la plantilla siempre hay otros 50 millones de gastos. El Atlético de Madrid ha pasado, por ejemplo, de ingresar 125 millones en total en 2010 a 403 de presupuesto de ingresos en la 18/19.

b) De los 105 de ingresos, 65,5 millones (el 62%) provienen de la TV. Para el FC Barcelona, por ejemplo, la TV supone un 14% del total de sus ingresos.

c) Además de esos 110 de coste primer equipo, más 7 del coste del filial, bases y otro personal técnico, el club tuvo otros 54 millones más de gastos del resto de estructura, elevándose hasta 171.

d) En la temporada 17/18, el VCF obtuvo por venta de jugadores un beneficio neto de 30,06 millones de euros (fundamentalmente de la venta de Cancelo a la Juve).

e) Como consecuencia de las pérdidas acumuladas y porque el patrimonio neto de la sociedad está por debajo de las 2/3 partes del capital social –48 y 151-) se ve obligada por Ley a hacer una reducción de capital por un importe total de 65,4 millones de euros, por lo que el capital social queda reducido de 86,9 a 21,5 y el valor de la acción baja de 24,16 euros a 12,70 euros.

Resulta curioso saber que, por ejemplo, el Levante U. D., que viene de superar un concurso de acreedores, va a sacar próximamente a la venta acciones que en su día fueron compradas a 60, con una propuesta de venta de alrededor de 200 euros por acción. Se triplica el valor de mercado de la acción después de la gestión de Quico Catalán. Y eso que se ha pedido que se vendan por la cantidad mínimamente posible dentro de lo legal, para que el pequeño accionista pueda comprar todas las posibles.

Peter Lim compró a 64,1 euros un total de 1.480.978 acciones que correspondieron al 70,03% del total. Ese fue el valor de mercado: 95 millones de euros. Cuando llegó Lim, el valor de la acción en función del patrimonio neto y el número de acciones que había, su valor contable (distinto al valor de mercado), era de 23,29 euros y, a pesar de la ampliación de capital, el valor se mantenía similar en 24,16 euros, hasta ahora que quedará reducido a la mitad: 12,70. Es decir, el accionista minoritario, además de perder todo su poder, ve reducida a la mitad el valor de sus acciones y la llegada de capital no le ha supuesto que su acción se revalorice al alza. Para Lim también resulta una pérdida.

Aunque hay que diferenciar siempre entre el valor de mercado y el valor contable. El patrimonio neto de la sociedad (lo que tienes menos lo que debes) ha ido bajando a niveles de antes de la llegada de Lim y de antes de su ampliación de capital. Se ha situado a 30 junio de 2018 en 48 millones, cuando en 2016 llegó a estar en 112. Aquí se puede ver de forma clara la evolución del Patrimonio Neto del Valencia C. F. S. A. D.

2018: 48,4 ; 2017: 84,8 ; 2016: 112 ; 2015: 47,6 ; 2014: 49,2 ; 2013: 59,3.

f) El fondo de maniobra del club es negativo por importe de 108 millones de euros.

LAS CLAVES:

1. Peter Lim no ha vendido el club y ha prestado más dinero a la sociedad. El pasado 30 de junio 2018 se empezó a amortizar deuda bancaria, además del pago de intereses. Y Lim tenía que pagar su tercer plazo de 18+2,7 de intereses a Bankia por el pago aplazado de la compra de las acciones. Después de 195 millones invertidos, más los 49,8 (48+1,8 intereses) que lleva prestados a la sociedad, podría haberse dado el caso de que quisiera vender su 82,33%. Pero no fue así. Seguramente, la clasificación para la Champions le dulcificó la amarga situación económica del club, no siendo ni tan siquiera un freno las cuentas que ahora después verán para comprar a Guedes por 40 millones fijos+17 en variables.

2.- No jugar Champions en la pasada temporada y no ingresar los 40-45 millones por ese concepto agrandó aún más la fosa económica que supone para el Valencia C. F. mantener su status económico/deportivo. El club hizo un triple salto mortal porque empezó la temporada sabiendo que iba a tener un déficit de más de 60 millones de euros que debería corregir antes del 30 de junio de 2018, con ventas netas de jugadores. Una cosa es el bruto de venta y otra lo que le queda neto al club, restando la amortización pendiente. Como ejemplo, sepan que la venta de Zaza este verano por 14 millones en bruto le supuso al Valencia C. F. un beneficio neto de sólo 1,8 millones.

Anil Murthy se inventó eso de los “riesgos controlados” para maquillar la dureza que es empezar una temporada en la que sabes que ingresas 105 y tendrás un presupuesto de gastos de 171. Los 66 de déficit había que corregirlos con ventas y sólo se pudieron obtener 30 millones antes de la fecha tope del 30 junio 2018. Por ello los riesgos se DESCONTROLARON. Y por ello el resultado de la temporada fueron 36,2 millones de déficit. En las 3 últimas temporadas, incluyendo la actual, el club ha comenzado la temporada con déficit inicial:

16/17: -57 ; 17/18: -66 ; 18/19: -39.

3.- Un círculo vicioso y destructivo. El club vive por encima de sus posibilidades durante la temporada y lo fía todo a tener éxito deportivo y quedar 4º como mínimo para entrar en Champions. Si lo consigue tiene que vender jugadores para cuadrar presupuesto y si no lo consigue tiene que vender todavía más jugadores. La prueba es fácil de ver en la temporada pasada y la actual.

Cuadro Valencia por encima de sus posibilidades. / SER Valencia

4.- Con Peter Lim, el club (no la Fundación) está más endeudado. Lim compró en noviembre de 2014, pero la temporada ya estaba empezada, con Salvo de presidente pero con el mando a distancia en manos ya de Lim influyendo en la compra de Rodrigo y Cancelo, en el fichaje de Nuno como entrenador, etc. El singapurense empieza a actuar ya con todas las consecuencias a partir de ahí.

IMPORTANTE: Cuando llegó Peter Lim en julio de 2014, el club no había tenido como gran incidencia positiva LA QUITA ENCUBIERTA DE DEUDA BANCARIA QUE LE HICIERON BANKIA (56 MILLONES) Y CAIXABANK (5). Total: 61 millones de euros. Es decir, esos 61 estaban en la deuda. Pero a su llegada tampoco había sufrido el club 2 incidencias negativas que influirán a futuro sobre la deuda si se acaban confirmando:

- 23,6 millones de la Multa de la UE.

- 21,6 millones que tienen provisionado de Porxinos sobre los 24,5 de indemnización pactada a los bancos propietarios de los terrenos de Porxinos.

A día de hoy, y a efectos de los análisis de las cifras, ya está rebajada la quita bancaria de 61 y está provisionada, pero no pagadas la multa de la UE y Porxinos. Hay otra cifra que es el pasivo financiero TOTAL, que era de 355,9. El pasivo financiero TOTAL, que incluye provisiones de deudas futuras previsibles, ha aumentado hasta los 465 millones a 30 junio de 2018 porque la provisión de Porxinos se ha contabilizado en la filial Litoral del Este. Los pasivos financieros totales SÓLO del club son de 454 y del VCF+Litoral del Este de 465.

La cifra ha aumentado en 110 millones, si bien es cierto que en esos 110 hay 'marrones' posteriores que Lim conocía al comprar, pero que suman 53,7 y son las provisiones para la Multa de la UE (23,6), Porxinos (21,6) y Sanciones de Hacienda (8,5). Pero esos 53,7 se compensan con los 61 de quita encubierta que logró Lim de los préstamos pendientes de pago a Bankia y Caixabank. Por tanto, con Lim los pasivos financieros han aumentado en 110 millones de euros, a pesar de sus 100 millones de ampliación de capital y de los 61 de quita encubierta de deuda bancaria. También es cierto y muy importante que la deuda está mejor estructurada al renegociar la devolución de la misma de corto a largo plazo (la de Caixabank vence en marzo de 2028 y la de Bankia en junio de 2029).

CONCLUSIÓN: podríamos decir que el efecto 'Gestión Lim en el VCF' es que, a pesar de haber puesto 100 de su bolsillo y haber conseguido 61 de quita de deuda bancaria, ha acabado por no reducir la deuda e incluso aumentarla 2,4 millones, o 46,4 si se tienen en cuenta los 44 millones de obligaciones de pago contraídas en fichajes este pasado verano posteriores al 30 de junio: 71 de compras y 27 de ventas de jugadores). O sea, 100+61+46,4=207,4 millones de efecto gestión negativa de Lim. Pero en su defensa hay que decir que su evidente mala gestión ecónomica la ha financiado o gestionado él:

- Sus 100 millones de ampliación de capital.

- Los 61 que ha conseguido de quita bancaria.

- A dia de hoy tiene prestados (no regalados) otros 48 que se le deben.

En este análisis no computo ni la multa de la UE ni Porxinos, porque eso no es culpa suya. Lim ha hecho 'un Juan Soler': en su día se fundió los 80 millones de euros de beneficio de Porxinos en los Zigic, Manuel Fernandes, Joaquín... Lim se acordará mucho del efecto Enzo Pérez, Aderlan Santos, Abdennour, Nani, Gary Neville, Ayestarán... que han hecho un daño enorme. Deportivamente, de sus 4 temporadas el balance es 2 en Champions y 2 sin jugar en Europa (ni Champions ni Europa League).

Contingencia Porxinos

La provisión de fondos y deuda previsible a futuro por las consecuencias de Porxinos en un máximo de 24,5 millones de euros a indemnizar a las entidades bancarias se han traspasado todas a la filial Litoral del Este, que es propiedad al 100% del Valencia C. F.



El Valencia CF se ha visto forzado a aportar 8,5 millones a Litoral del Este. Esto fue debido a que el patrimonio neto de Litoral del Este era negativo en 7,3 millones, lo que hubiera supuesto causa de disolución, según la Ley de Sociedades de Capital. El año pasado se dotó una provisión de 7,3 millones por este motivo. Una vez apuntalada la estructura patrimonial de Litoral del Este desaparece la causa de la provisión, por lo que ha sido traspasada en este ejercicio de las cuentas del Valencia C. F. Actualmente, el valor de Litoral del Este es de 1,3 millones de euros.

La totalidad de las provisiones realizadas por esta contingencia se encuentran registradas en las cuentas de Litoral del Este por un importe total de 21,6 millones sobre una obligación máxima de compensación a los actuales propietarios del suelo (BBVA, Cajaduero, Caixabank...) de Porxinos de 24,5 millones, dicha obligación se establecía en función del tiempo de tramitación, inscripción y registro de un nuevo PAI que debía conseguir el VCF (fecha tope: junio de 2019). Toda vez que ya no es posible la tramitación del PAI dado que la Consellería de Medio Ambiente en septiembre de 2017 incluyó dicho suelo dentro el área de protección especial del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del Túria, el Valencia C. F. se verá obligado a satisfacer dichas compensaciones. A su vez, el Valencia ha iniciado procedimientos de reclamación por el resarcimiento de daños y perjuicios frente a Ayuntamiento de Ribarroja al que reclama 25,1 millones y a la Generalitat Valenciana otros 19 (total de 44,3 millones de euros).

HACIENDA TAMBIÉN GOLPEA. Sanciones de Hacienda

El club ya pagó, en la temporada 16/17, 8,5 millones de euros por actas de inspección de Hacienda del período 2010-2014. Pero es que, además, Hacienda emitió sanción sobre los hechos inspeccionados de esos cuatro años por importe de 3,3 millones de euros. El club lo ha recurrido al TEAC (Tribunal Económico Administrativo Central). Adicionalmente el 21 de agosto de 2017, recibió inicio de actuaciones de inspección sobre el periodo julio 2014 a junio 2016, sobre el IVA y Retenciones a Agentes de Jugadores. Sobre esta inspección no hay todavía propuesta de sanción.

¿QUÉ CONSECUENCIAS TIENE LA PÉRDIDA POR TERCER AÑO CONSECUTIVO?

1.- FAIR PLAY UEFA: ¿Afectan las pérdidas? La normativa del FPF de la UEFA excluye de jugar competiciones europeas a cualquier equipo que tenga una pérdida de más de 30 millones de euros en 3 temporadas deportivas. Pero deben ser pérdidas relacionadas con la 'Actividad deportiva ordinaria' y excluyendo los gastos del fútbol base. Las temporadas 16/17, 17 /18 y 18 /19 son las que se tienen en cuenta (por ejemplo, para saber si se juega la temporada 20/21 competición europea o no) en función del cumplimiento del FPF.

Esas 3 últimas temporadas sirven para fotografiar si juegas en Europa o te excluyen pero NO de la 19/20, sino de la siguiente: de la 20/21. ¿Por qué? Porque es en abril cuando la UEFA te da la licencia para jugar el próximo año y es en ese momento cuando debes demostrar que no tienes más de 30 millones de pérdidas acumuladas. Por tanto, en abril de 2019, no se ha acabado el ejercicio contable hasta el 30 de junio de 2019. Es por ello que no se toma como referencia la 18/19 para si juegas en Europa o no la 19/20, sino la 20/21. Tampoco en abril de 2019 se sabe si el VCF se clasificará o no para Europa League o Champions League, pero es en abril cuando la UEFA te hace el análisis y te pasa el escáner financiero. Si lo pasas, te da la licencia UEFA o te la deniega. Y a final de temporada, en función de si te clasificas, haces uso de ella o no.

Parecería lógico que el escáner se hiciera a final de temporada, en julio, pero se hace en abril. El club acumula pérdidas en las 3 últimas temporadas por importe de 94,7 millones de euros, pero en ellas se incluyen la provisión de la Multa de la UE (23,3 millones). Además, se restan de cada año unos 8 millones del coste del fútbol base y amortizaciones de campo y ciudad deportiva.

PÉRDIDAS TOTALES DEL CLUB

15/16: -31,4 ; 16/17: -27,1 ; 17/18: -36,2.

REFERENCIA DE LAS PÉRDIDAS QUE SE TOMAN EN CUENTA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL FAIR PLAY UEFA

15/16: -1,3 ; 16/17: +14,4 ; 17/18: -19,6.

En este momento sumadas las 3 últimas temporadas con los criterios UEFA el club está en -6,5 millones. Es decir, no debe dar pérdidas (con el criterio UEFA) a final de la temporada actual por encima de 24 millones. Si las da y no lo corrige durante la 19/20, NO PODRÍA JUGAR EN EUROPA LA TEMPORADA 20/21, aunque se clasificara.

2. HACIENDA: Saldo a favor con Hacienda para el futuro (Crédito Fiscal). El Valencia C. F. refleja en su contabilidad que dispone de un saldo a su favor de 29,5 millones de euros en crédito fiscal. Esto significa que el día que el club tenga que pagar a Hacienda por el impuesto de sociedades como consecuencia de obtener beneficios (por ejemplo, el día que se venda el solar del viejo Mestalla recalificado): de lo que eventualmente tuviese que pagar a Hacienda como cualquier empresa normal que obtenga beneficios, los primeros 29,5 millones de euros no tendrá que ingresarlos y se los compensará porque ya los tiene pagados a cuenta por pérdidas. Cuando tienes pérdidas en una sociedad Hacienda no te devuelve dinero, sino que te lo deja en un cajón apartado y ya lo tienes dado a cuenta para el día que tengas que pagar.

Por curiosidad: ¿cuánto paga el Valencia C. F. en una temporada a Hacienda y Seguridad Social? Según recoge su memoria de gestión, ha pagado a las arcas del estado ingresos fiscales por un importe en los tres últimos años de: 15/16: 45,9 ; 16/17: 63, 9 ; 17/18: 50,6. Total en 3 años: 160,1 millones de euros.

Hay que tener en cuenta que aquí se incluye el IVA de casi todo lo que se factura, que al 21% ya suma un buen pico, y que el componente principal de gasto del club son salarios sujetos a retención de máximo tope marginal (47%). Y hay poco IVA deducible, por lo que la factura fiscal se dispara.

DATOS A TENER EN CUENTA DE LA TEMPORADA 17/18

LA QUITA BANCARIA. Es muy difícil encontrar aspectos brillantes en la gestión económica por parte de Meriton al frente del VCF, sin embargo sí merece este calificativo la negociación llevada a cabo con las entidades financieras para reestructurar la deuda bancaria. ¿Y cómo se pudo reducir la deuda sin desembolsar ningún euro?

1.- Si nos dieran a elegir entre satisfacer 1.000 € ahora o pagarlos dentro de 10 años, todos elegiríamos pagarlos dentro de 10 años si nominalmente vamos a pagar la misma cantidad. Si hay que pagar intereses, siempre y cuando la inflación sea superior al tipo de interés, en términos reales estaremos pagando menos dinero. Lo que pretendo explicar es que, en términos nominales, el dinero a pagar a futuro vale menos. Dado que el Valencia refinanciaba su deuda mayoritariamente de corto al largo plazo y se consideró financieramente como una nueva deuda, ésta se recalculó al valor actual, esto es lo que se denomina valor razonable de la deuda.

2.- En la nueva estructura de financiación, 61 millones correspondían al denominado Profit Sharing Agreement (PSA). ¿Qué es un PSA? Es una figura ampliamente utilizada en el ámbito empresarial y laboral anglosajón, y básicamente responde a una fórmula de compartición de beneficios con socios de negocio, proveedores o empleados en el caso de consecución de unos determinados resultados económicos.

En el caso concreto de esos 61 millones, 56 de Bankia y 5 de Caixabank, se establecía que su devolución quedaba sujeta a la consecución de un EBIDTA (resultado antes de intereses, depreciación, impuestos y amortización) mínimo de 40 millones, dividido en distintos tramos. Pero con una particularidad, para el cálculo del EBIDTA quedaban excluidos los beneficios obtenidos por enajenación de derechos federativos, es decir, por la venta de futbolistas. Eliminar esta partida, que ha venido siendo en los últimos años el primer o segundo componente de ingresos en la cuenta de explotación del club, suponía en la práctica realizar una quita de dicha deuda, teniendo en cuenta además que los EBITDAS que se tomaban en cuenta eran cifras que el VCF no ha tenido casi nunca en los últimos años. Lo dicho: una QUITA ENCUBIERTA que usted y yo quisiéramos para nuestra hipoteca de la casa. ¿Y por qué aceptaron las entidades financieras este acuerdo?

Hay dos componentes que lo explican, por un lado había una obvia ganancia en la calidad crediticia del prestatario toda vez que de la mano de Meriton el VCF iba a ver incrementada su estructura patrimonial cuantitativa y cualitativamente. Así mismo, verse en la obligación de ejecutar una garantía hipotecaria como Mestalla hubiese sido publicitariamente muy nocivo para una entidad financiera como Bankia. Paralelamente, Bankia negociaba con Meriton Holdings la financiación para la adquisición de las acciones de la Fundación que dejaba liberado al Instituto Valenciano de Finanzas como avalista. Los intereses cruzados animaban a muchos de los involucrados a buscar fórmulas que solucionaran el problema, algunas tan imaginativas como esta singular PSA con la que las entidades financieras pretendían camuflar una quita no tan fácilmente justificable para el resto de sus clientes, accionistas e inversores. Simplifíquelo todo y sepa que el Valencia C. F. logró que le quitaran 61 millones de su deuda bancaria.

Antes de la refinanciación el club debía corto plazo: 226 millones a Bankia y 26 a Caixabank. Después de la refinanciación se quedó en: 155,5 a Bankia, a devolver anualmente hasta el 30 de junio de 2029; 15,5 a Bankia de una poliza de crédito; 20,5 a Caixabank, a devolver anualmente hasta marzo de 2028.

- Fue una gran gestión de Lim para 'su' Valencia C. F., porque cuando él no tenga el 51% de las acciones la quita no es válida, salvo que el nuevo propietario pacte lo mismo con los bancos (cosa bastante posible).

Balance situación VCF 30 de junio 2018. / VCF

GUÍA FÁCIL PREGUNTA–RESPUESTA temporada 17/18:

LA DEUDA DEL VALENCIA C. F. Terminología usada a continuación: Pasivo Financiero = Deuda TOTAL (consolidada y exigible)+Deuda previsible+Provisiones de posibles futuras deudas; Deuda Realista = Sólo la deuda exigible y consolidada; Deuda neta = Deuda realista-lo que le deben al Valencia C. F. + más lo que tienes en caja y tesorería.

a) DEUDA TOTAL – PASIVOS FINANCIEROS. ¿Cuánto debe el VCF? ¿Cuánto es su pasivo financiero total? 454 millones. En este concepto está la deuda exigible y la previsible. El pasivo se trata de las deudas consolidadas y exigibles, así como las provisiones, que son deudas previsibles que van a llegar y periodificaciones, que son cobros anticipados.

En esta cantidad de 454 NO está la provisión de Porxinos por importe de 21,6 millones de euros. Esa cantidad se ha trasladado a la contabilidad de Litoral del Este (empresa filial y propiedad al 100% del VCF). En lo que se llama el 'Balance consolidado', sumadas ambas empresas, con esa provisión el pasivo financiero total se va a los 465 millones de euros. Y se llega a esta cifra final contando con que hay contabilizados, a 30 de junio, 49,8 millones del préstamo de Lim al VCF. Y se incluye en los 454,1 una provisión de fondos de 30,3 millones (Multa de la UE 23,6 y 6,6 de Hacienda), así como 12,8 millones de euros procedentes de derechos de TV y cobro anticipado de abonados, que el club se anota como deuda porque corresponden ser cobrados en la 18/19 pero ya los ha cobrado anticipadamente durante la 17/18.

El club provisiona en su contabilidad ya conceptos porque los considera como obligaciones de pago futuras pero muy posibles. Provisionar contablemente es una cosa y guardar el dinero en un cajón y no tocarlo para tenerlo preparado por si llegan esos gastos es otra cosa. Provisionarlo no significa pagarlo. De momento está “apuntada” (provisionada), que es distinto de pagada. Para lo primero te basta el lápiz; para lo segundo necesitas el dinero. Si cuando llegue el momento de pagar esa provisión “apuntada” o contabilizada no tienes el dinero en el cajón, entonces suceden dos cosas: o vendes un jugador o un activo para obtenerlo, o pides un préstamo, con lo cual pagas una deuda pero adquieres otra y como consecuencia no baja tu deuda.

b) ¿A quién se lo debe? (Siempre dato a 30 de junio de 2018). Las partidas mas importantes son:

- A bancos: un total de 196,9 millones de euros. De los 196,9 las más significativas: 142 a Bankia, otros 13,3 más a Bankia de una póliza de 15,5 y 19,2 a La Caixa. De los 196,9 millones y tras la refinanciación se clasifican en 182,6 a largo plazo y 14,3 a corto plazo.

- 14,9 al Ayuntamiento de Valencia.

- 95 por compras de jugadores (esta partida se ha incrementado en un año en 54 millones. Ha pasado de 41 a 95).

- 36 que estaban pendientes del pago de fichas de jugadores y personal no deportivo.

- 49,8 a Meriton del préstamo de 80 que Lim dio al club. Del total de 80, están dispuestos 48 más los intereses (1,8). Se han usado de la póliza de Lim 22 millones más sobre los 26 de la temporada pasada. Este préstamo o la cantidad que se gaste hasta los 80 y sus correspondientes intereses tenía que haber sido devuelto a Lim al tercer año de la compra del club (octubre 2017) o como máximo el 1 julio de 2018. Lim no tiene pignorados los derechos de los jugadores como garantía de este préstamo. Sorprende positivamente, aunque como accionista mayoritario, tiene el control absoluto sobre las decisiones económicas del club.

* 12,8 millones por derechos de TV y renovaciones de abonados que el club ha cobrado en la 17/18 anticipadamente y antes del 30 de junio y que corresponden fundamentalmente casi todos a los derechos de TV que tiene cobrar en la temporada 18/19 . El club lo contabiliza como pasivo por periodificación a corto plazo. Realmente esto no es una deuda, es un cobro anticipado que por normativa contable el club se aplica en su pasivo. Hay que tener dinero preparado en caja para afrontar los siguientes vencimientos de deudas en el transcurso de las dos siguientes temporadas, sin contar la deuda previsible como la multa de la UE 23,6 y la indemnización a bancos por anulación PAI Porxinos de 24,5. El club reconoce vencimientos de pago:

- Temporada 19/20. 52,4 millones de euros que corresponden a: 14,2 de amortización deuda a bancos (30 de junio de 2019) y 22,5 pago a clubes por fichajes, 5 de otras deudas y 10,1 de deuda con entidades del grupo, que son 10 de los 48 que Lim ha prestado. Y de esos 10: 8,5 han ido a parar a la sociedad filial Litoral del Este, propietaria de Porxinos, porque estaba en situación de causa de disolución y recibió esa inyección para equilibrarla en septiembre de 2017.

- Temporada 20/21. 74,4 millones de euros que corresponden a: 14,4 Devolución deuda Bancos (30 junio 2020); 39,7 préstamo Lim (hay que pagarlo el 1 julio 2021, si no lo aplaza el propio Lim); 17,2 con clubes por compra jugadores; y otras deudas 3,1.

DEVOLUCIÓN DE DEUDA BANCARIA E INTERESES

En la temporada 17/18 el VCF ha amortizado ya por primer año deuda bancaria por estos importes. A Bankia le ha devuelto 12,9 millones. Le quedan 142,1 por pagarle. La deuda inicial con Bankia antes de la quita era de 226 millones menos los 56 de quita se quedaron en 170. Sin embargo, de Bankia se han utilizado y gastado 13,3 de una póliza de crédito de un máximo a disponer de 15,5 que la temporada pasada no estaba utilizada. Es decir, que a Bankia le ha devuelto 12,9 millones de los 155 que le debe, pero se los ha devuelto usando 13,3 de otra póliza de crédito de Bankia. El club LE HA PAGADO A BANKIA CON DINERO DE BANKIA.

A Caixabank le ha devuelto 1,1 millones. Le quedan 19,2 por pagar. La deuda con Caixabank antes de la quita era de 25,3 millones y se quedó en 20,3. Además, el club ha pagado 5,7 millones de euros por efectos bancarios (pagarés, etc.) cobrados anticipadamente. Y 2,9 de intereses por los prestamos de Bankia y Caixabank. Del club han salido la temporada 17/18 en dinero ni mas ni menos que 22,6 millones de euros camino de los bancos producto de las deudas con ellos.

HIPOTECAS Y GARANTÍAS otorgadas por el VCF

Hipoteca de los terrenos del actual solar del viejo Mestalla por importe de 161 millones de euros (Bankia 142,1 y Caixabank 19,2). Es decir, el día que se venda el solar, lo que se obtenga es para pagar los 161 millones de deuda bancaria. Además, el préstamo de Bankia tiene cedidos en garantía los derechos de cobro de la TV por un importe del 43,30% del total anual.

Y el de Caixabank tiene cedidos en garantía por el VCF los derechos de cobro de la publicidad estática en el porcentaje del 92,60%. Hipoteca sobre los terrenos del Nuevo Mestalla a favor del Ayuntamiento de Valencia por una deuda aplazada pendiente a 30 junio de 2018 de 14,9 millones de euros. El cobro de los abonos de cada temporada garantizan la póliza de crédito de Bankia por importe de 15,5 millones.

c) ¿Cuánto le deben al Valencia? 52,1 millones (a 30 de junio de 2018).

d) ¿Quién se lo debe? Clubes deportivos: 48,3. Existen variables en las compraventas de jugadores que puedes hacer que el VCF tenga que abonar hasta un máximo de 5,2 millones y cobrar hasta un máximo de 6,7 millones. Deudores varios: 3,7.

e) Préstamos de Peter Lim al Valencia C. F. Meriton prestó 100 millones de euros en octubre de 2014. Esos son los que Peter Lim capitalizó con lo que aumentó su participación accionarial del 70% hasta el 82,33% en febrero de 2016. Además de esos 100, Lim (actuando como si fuera otro banco) tiene dada otra línea de crédito dada al club por importe total a disponer de un máximo de 80 millones de euros, de los que están dispuestos y gastados 48.

Sobre los 100 que acabaron inyectados en el club y ampliados como capital es importante recordar que lo hizo 'técnicamente' de manera que se destinaron 36 millones a aportaciones dinerarias al club y 64 a prima de emisión. La prima de emisión es repartible entre los accionistas si se dan una serie de condiciones legales, que no se daban antes ni se dan ahora. Pero Lim se dejó esa puerta abierta en 2016, por si llegado el día se daban las condiciones legales y, en tal cosa, podía repartir dividendos y llevarse legalmente el 82,33% de esa prima de emisión de 64. De haber podido ser, hubiesen sido 52,3 millones de euros. Pero el problema es que se los ha pulido a consecuencia de las pérdidas de 'su' gestión .

REDUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL

Por ello, y como consecuencia de los 96,5 millones de euros de pérdidas de las 4 últimas temporadas, el VCF SAD se ve obligado a REDUCIR CAPITAL. Una reducción de capital es el reconocimiento implícito y explicito de una mala gestión económica. Significa que tienes que acabar reconociendo en los libros contables el deterioro del valor de tu empresa y el valor de la inversión de los accionistas. El principal perjudicado: el propio Lim. Hasta la reducción de capital que ahora se va a aprobar, el capital Social era de 86,9 millones y había otros 64 de prima de emisión. Por culpa de las pérdidas de 96,5 millones de euros en 4 temporadas el capital social va a quedar reducido a 21,5 millones y la prima de emisión va a desaparecer. ¿Por qué?

Hagamos estas operaciones aritméticas y lo entenderán. Las reservas estaban en negativo por -8,9. Del capital Social, 86,9, se restan 41,4 para enjugar pérdidas. Y quedan otros 45,5. Y de esos 45,5 millones se utilizan otros 24 para colocarlos en Reserva Legal (4,3) y Reservas Voluntarias (19,7). Y los restantes 21,5 (45,5-24) millones es a los que queda reducido el capital Social del club que ha pasado de 86,9 a 21,5 millones de euros.

La prima de emisión que hasta ahora era de 64 millones de euros queda reducida a nada también para eliminar perdidas y poner en positivo las reservas: 64-8,9 que estaban en negativo las Reservas hasta ahora = 55,1 millones que se usan para compensar parte de las pérdidas de los 96,5. Con los 55,1 y los 41,4 suman los 96,5 de pérdidas de los últimos 4 años.

Para que se puedan repartir dividendos a los accionistas, debe haber una reserva legal en dinero del 20% del capital social. A partir de ahí, si hay dinero en caja, la prima de emisión es repartible. A fecha 30 de junio de 2018, la S. A. D. Valencia C. F. cumple y dicha reserva legal queda justo en el 20%, que son 4,3 millones de los 21,5 de capital social. Pero ya no hay prima de emisión que poder repartir porque ha desaparecido para compensar pérdidas.

¿Se acuerdan a qué se destinaron esos 100 millones de euros del préstamo que luego Lim convirtió en un 12% más de acciones para pasar del 70 al 82,33%? Con ese dinero, el club compró los siguientes jugadores: Enzo (25 millones de euros), Negredo (33,2), André Gomes (15), Rodrigo (30) y Cancelo (15) por importe de 118 millones. Luego, tras la venta de Otamendi por 45, se emplearon en Abdennour 23 y Aderlan Santos (9,5).

Vamos a afinar a continuación los números reales de la deuda del club:

DEUDA REALISTA: ¿CUÁL SERÍA LA DEUDA REALISTA a 30 junio 2018? 389,5 millones. Esa cifra sale de lo que realmente debes ahora mismo a bancos, proveedores, clubes, nominas jugadores, Ayuntamiento de Valencia, personal no deportivo, préstamo de Peter Lim al club… Es decir, para hacer esta cuenta quitamos, por ejemplo, principalmente los conceptos de las provisiones por la multa de la UE (23,6) y Porxinos (21,5) y Hacienda (6,6). Si se consolidaran se elevarían en esas cantidades la deuda. Para obtener la deuda realista: también restamos 32,8 del valor que se le da en la contabilidad a la quita. Muy importante para mejor entendimiento:

En el balance, la quita de 61 millones no está restada del todo porque aparece con el valor “supuesto” que tiene a día de hoy, mientras no llegue la fecha de devolución en 2024 y se hayan dado las condiciones (que se van a acabar dando) para que no se devuelva ni un euro de los 61. Pero, contablemente, hasta que llegue ese día tienen que contabilizar el valor razonable que ese regalo de 61 tiene todavía hoy. A fecha 30 de junio de 2018, digamos que de los 61 de quita encubierta todavía deben 32,8. Pero que en la práctica no van a tener que pagarlos. Por lo tanto, nosotros los descontamos para sacar la foto económica mas real posible.

La deuda realista, cogiendo las partidas del balance, sería de 246,5+61,6+50,3+49,8+1,3+12,8 y –32,8 = 389,5 millones de euros. Al 30 de junio de 2017 (temporada pasada), esta deuda realista era de 311 millones. En una temporada se ha incrementado en 78,5 millones de euros.

DEUDA NETA: Y ahora restemos de lo anterior lo que le deben al VCF y el dinero que tiene en Caja+sus inversiones financieras para saber. ¿Cuál sería la DEUDA NETA? 318,3 millones de euros. Hace un año (30 junio 2017), esta deuda neta era de 254,5 millones. En una temporada se ha incrementado la deuda neta en 63,8 millones.

g) Pérdidas: El resultado final después de impuestos es de una pérdida de 36,2 millones.

Cuadro de deudas del VCF desde 2013. / SER Valencia

En la temporada anterior se obtuvo una pérdida después de impuestos de 27,1 millones de euros. Aquí puedes ver de forma muy gráfica las pérdidas y las ganancias del VCF en el ejercicio 2017-2018:

Cuenta de pérdidas y ganancias VCF a 30 de junio 2018. / VCF

DATOS A TENER EN CUENTA SOBRE EL CAPÍTULO DE INGRESOS 17/18

a) Ingresos ORDINARIOS: el club, sin estar en Europa y sin la venta de jugadores, ingresó 105,1 millones, por lo que se denomina su actividad ordinaria. Los Ingresos Extraordinarios son por venta de jugadores, venta de otro patrimonio… Se considera un ingreso ordinario jugar la Champions, aunque para el Valencia es realmente un ingreso extra (ordinario), dado que el club viene de 2 temporadas seguidas sin jugarla. Y en las ultimas 5 temporadas ha jugado la Champions en 2 y en 3 no ha jugado en Europa.

b) Ingresos por COMPETICIONES: Copa del Rey y Liga fueron 7,2 millones cuando en la 15/16, estando en primera fase Champions, fueron 33,8 millones de euros. El neto por jugar Champions la última vez (primera fase) fueron 27,8 millones. Más adelante veremos cómo los ingresos mínimos por jugar Champions previstos para la temporada actual 18/19 alcanzan los 45-47 millones de euros por jugar la primera fase hasta donde ha llegado el VCF. Se desconoce hasta dónde llegará el equipo y, por tanto, cuánto se ingresará por jugar a partir de dieciseisavos de la Europa League. Adjuntamos cuadro de ingresos:

Cuadro ingresos por competiciones VCF. / SER Valencia

c) Ingresos por BENEFICIO NETO de VENTA DE JUGADORES: 30,06 millones de euros. Se contabiliza el beneficio neto (y no la venta bruta) descontada la parte proporcional de amortización ya realizada y pendiente. Esta misma partida en temporadas anteriores fue de: 12/13: 18,3 ; 13/14: 23,2 ; 14/15: 33,9 ; 15/16: 33,9 ; 16/17: 60,5* ; 17/18: 30,06. (*Hubiesen sido 70 de no haberse tenido que imputar la pérdida por Enzo Pérez que al ser casi regalado al River -2,6- y lo que quedaba por amortizar supuso una pérdida de 9,4 millones de euros).

En este apartado tan sensible el VCF debería ser mucho más transparente. Según ha podido confirmar la SER, los jugadores vendidos que dan lugar en el ejercicio contable 17/18 a 50,1 millones de ingresos brutos y 30,06 netos son:

Venta bruta: Cancelo (40,4), Rafa Mir (2,7), Enzo Pérez (2,6), Negredo (2,5), Orellana (1,5) y Diego Alves (0,4).

d) Los ingresos por ABONADOS han bajado otra vez aunque mínimamente respecto de la temporada anterior. De 11,8 a 11,4. Este capítulo de ingresos ha ido descendiendo desde la 09/10, que fueron 23,6 millones de euros, hasta los 11,4 de la 17/18. Es decir, los ingresos por socios han bajado en 9 temporadas un 50%. 09/10: 23,6 millones de euros. 17/18: 11'4 millones de euros. * Caída de un 50% de ingresos por abonados en 9 temporadas.

Ojo a este dato: la media total de asistencia de espectadores a Mestalla en Liga durante la pasada temporada 17/18 fue de 38.502 espectadores, siendo el 5º campo en mayor asistencia de España. Es decir, el % de ocupación de Mestalla es del 67% sobre la capacidad total. El Betis es el cuarto equipo de la Liga con más asistencia por partido con una media de 46.786 espectadores.

e) Los ingresos por TELEVISIÓN: en la temporada 17/18 la LFP le abonó 65,5 millones de euros. La televisión supone 65 de 105 millones de ingresos ordinarios (sin venta de jugadores). Es decir, la tele supuso el 62% de los ingresos ordinarios del club. Es una barbaridad, negativamente hablando. El club debería ingresar mucho más por su actividad ordinaria al margen de la TV o de las ventas de jugadores. Aquí tenéis una tabla de elaboración propia en la que mostramos de forma muy gráfica la evolución de los ingresos por derechos de televisión desde 2008 hasta la presente temporada.

Tabla ingresos por televisión VCF. / SER Valencia

f) Ingresos COMERCIALES por publicidad y marketing: la partida de ingresos comerciales ha subido en una temporada en 4,7 millones de euros. De 11,7 a 16,4. Esta partida también ha caído en ingresos desde la temporada 09/10 de 22 millones a los 16,4. En 7 años el club ha descendido un 30% en sus ingresos comerciales.

09/10 (Llorente-Molinero): 22 millones ; 12/13 (Llorente-Vidagany): 14,9 ; 13/14 (Salvo-Douens): 13,5 ; 14/15 (Salvo-Douwens): 11,3 ; 15/16 (Layhoon-Draper): 12,3 ; 16/17 (Draper-Vidagany): 11,7 ; 17/18 (Murthy–Vidagany): 16,4. * El aumento de 11,7 a 16,4 es fundamentalmente por la llegada del 'main sponsor': teléfonos Blue (3,3 millones sin jugar en Europa y 4,2 jugando Champions) y de Alfa Romeo (0,5 millones).

Vidagany hizo volver a cierta normalidad los ingresos del club en materia comercial, pero sorprende que este capítulo esté estancado y que, teniendo el club a un propietario con tantos contactos en Asia, no sea capaz de incrementar los ingresos comerciales. Ni él ni los dos 'gurús' del marketing que contrataron, Luis Vicente Douwens (Portugal) y Peter Draper (Inglaterra). Al final fue uno de Llíria el que, en 7 meses y no en 4 años, logró aumentar en un 40% los ingresos comerciales. Como premio de Anil Murthy a la labor de Vidagany: fue despedido sin blindaje. Douwens tuvo otro premio por el blindaje de Salvo: 1,2 millones de euros. Cosas de nacer con estrella o estrellado.

Comparativa con Atlético y Sevilla. / SER Valencia

DATOS A TENER EN CUENTA SOBRE EL CAPÍTULO DE GASTOS 17/18. Dos conclusiones destacan:

a) Los gastos fijos con los que el club abrió la temporada el 1 julio de 2017 ascendieron a 171,2 millones (incluyendo 12,8 gastos financieros) frente a unos ingresos ordinarios asegurados de 105. O sea, había un desequilibrio negativo y consciente desde el inicio de temporada de 66 millones de euros.

DESFASES NEGATIVOS CON LOS QUE EL VCF EMPEZÓ CONSCIENTEMENTE LAS ÚLTIMAS TEMPORADAS. 16/17: -57 ; 17/18: -66 ; 18/19: -39.

b) El club no ingresa ni para pagar su coste de Plantilla. La plantilla del primer equipo, sin contar las bases ni el filial ni la secretaría técnica, le costó al club 110,6 millones de euros entre salarios y amortizaciones y, sin embargo, por su actividad ordinaria de negocio sin venta de jugadores sólo alcanzó los 105. La temporada anterior igual. Los ingresos ordinarios fueron 97 y sólo el coste de la primera plantilla 112. En 5 temporadas mandando Lim, con los INGRESOS ORDINARIOS (sin venta de jugadores), NO DA NI PARA PAGAR SÓLO LOS GASTOS DE LA PRIMERA PLANTILLA. Sólo en una con Layhoon, y por los pelos, fueron suficientes.

Gastos principales 17/18:

a) Salarios de 1ª PLANTILLA: 69,2 millones. Obsérvese cómo el club va subiendo el gasto en plantilla deportiva SÓLO DEL PRIMER EQUIPO, a pesar de no poder hacerlo, porque incurre en déficit inicial desde el principio. El gasto por todos los conceptos en esta partida de Sueldos y salarios+amortizaciones se fue hasta los 110,6 millones en la 17/18, pero como más adelante veremos en el presupuesto de la temporada en curso 18/19, esa cifra se dispara hasta los 160,4 millones de euros.

Al margen de lo anterior existen estos otros gastos.

b) Salarios FILIAL Y BASES: 5,6 millones.

c) Otro personal técnico (médicos, secretaría técnica, fisios, etc.): 3,4.

d) PERSONAL NO DEPORTIVO. Atención a lo que le cuesta: 9,5 millones de euros. El total por todos los conceptos de PERSONAL (sin las amortizaciones): sueldos, seguridad social, fichas e indemnizaciones de la temporada 17/18 fue de 86,2 millones de euros. La temporada anterior fueron 78.

e) Otros gastos de explotación: 25,7 millones de euros. En esta partida se encuentran los costes de todos los trabajos trascendentes que el club tiene externalizados: Abogados King & Wood Mallesons, que defienden al club de la multa de la UE y la demanda contra Ayuntamiento de Porxinos y Generalitat; Leg7ends (de Cristiano Ronaldo), a quien le tienen externalizada la web; Deloitte, a quien le tienen encargada la venta del solar de Mestalla y la obtención de financiación para acabar el nuevo. Nos preguntamos entonces: ¿qué tareas importantes tienen en el club el presidente Anil Murthy y el Consejero Ejecutivo Kim Koh, que están remunerados profesionalmente?

Además, en la partida de 25,7 millones, se incluyen desplazamientos del primer equipo (1,2), otros gastos de gestión corriente (7,6) y Servicios Exteriores (16,2). En esta última partida de 16,2 millones hay otra partida, cuyo importe de 9,8 millones, es demasiado importante para despacharla en las cuentas con un epígrafe tan genérico como 'Otros servicios'. ¿Qué servicios son esos que cuestan 9,8 millones de euros? Se trata de 4,5 millones que el VCF tiene que aportar (como todos los equipos) y que salen del 7% de lo que se cobra por derechos de TV (fueron 65,5). Ese dinero va a parar a ayuda al descenso (3,5%), 1% RFEF, 0,5% Copa del Rey, 1% AFE y 1% CSD.

El resto (5,3 millones) hasta los 9,8 se trata de gastos de apertura del estadio y ciudad deportiva, hostelería, Cruz Roja, vigilancia y seguridad de las instalaciones del club, derechos de imagen de jugadores, viajes secretaría técnica y personal no deportivo, gastos escolares y residencias externas de la Academia.

Al margen de lo anterior computan como gastos:

f) AMORTIZACIONES DE JUGADORES: 41,4 (parte proporcional anual coste de fichajes; se divide lo que cuesta el jugador entre los años de contrato).

g) GASTOS FINANCIEROS: 12,8 por financiación de deudas a proveedores, coste financiero de la deuda e intereses bancarios. De ellos: 2,9 millones en intereses pagados a La Caixa y Bankia; 3,2 millones por intereses de descuentos de pagarés y devolución de deuda al Ayuntamiento.

- Devolución de Deuda bancaria. Como consecuencia de la refinanciación que negoció Lim, el club ha estado 4 años (30 de junio de 2014 a 30 de junio de 2018) donde sólo se pagaban intereses y no se amortizaba deuda. Este pasado verano ya se empezó a devolver deuda (12,9 a Bankia y 1,1 a Caixabank).

Llamamos la atención en este punto, porque resulta que la deuda a bancos se mantiene en la misma cantidad que el 30 de junio de 2017: 196,7 millones actuales de los 255 que había en 2014 antes de la refinanciación. ¿Por qué? Porque han pagado al banco con dinero del banco. Han usado 13,3 millones de euros de los 15,5 de la póliza bancaria de Bankia, para pagarle a Bankia (12,9) y a Caixabank (1,1). Así que en esta temporada NO se ha rebajado nada de deuda bancaria. Y queda así: 182,5 a largo plazo y 14,2 a corto plazo.

h) El club abona a la Fundación anualmente 2,5 millones de euros entre servicios y subvención directa.

i) Salarios alta dirección: 1,8 millones de euros. No se sabe a quién se refiere. Según informa la memoria del club, ningún consejero cobró retribuciones. Han cumplido los estatutos del club.

j) Aumento exagerado de Personal. En el capítulo de empleados es considerable el aumento de asalariados que han pasado a cobrar nómina del club. Había 243 a la llegada de Salvo en junio de 2013 y a su salida había 328, que son 85 más. Pues en un año se han aumentado otros 77 hasta los 405. Como curiosidad, se contrataron 43 técnicos más en sólo la temporada 16/17. Actualmente, a 30 de junio de 2018, el número de empleados se rebajado de 392 a 359 (33 menos). De ellos sorprende este dato: hay 113 jugadores y ¡87 técnicos! en total, sin contar el fútbol femenino que pertenece a la Fundación. Hace un año había 111 técnicos. Han rebajado 24. Y no hay ni un solo técnico que sea mujer, según la memoria. ¡Casi hay un técnico por cada jugador! La seguridad social que paga el club por todos cuesta 2,9 millones de euros.

Cuadro de ingresos y gastos VCF 2008-2018. / SER Valencia

COMPARATIVA FIN ETAPA DE LLORENTE- LLEGADA DE LIM – HOY CON LIM:

Tabla comparativa VCF en los últimos 6 años. / SER Valencia

1.- Los Pasivos Financieros totales son: deuda exigible+la previsible, que son las provisiones.

2.- La deuda realista del club. Usamos concepto deuda realista, quitando a los pasivos financieros, las provisiones y periodificaciones y restando toda la quita de deuda bancaria. Es decir, la deuda real, la que ya tienes que pagar con seguridad porque está consolidada.

3.- Llamamos deuda neta del club: si a la deuda realista se le resta lo que le deben al VCF, la tesorería en caja y las inversiones financieras temporales.

ALGUNAS CONCLUSIONES DEL COMPARATIVO ANTERIOR

1.- LLORENTE REBAJÓ 200 MILLONES EN 4 AÑOS. Llorente bajó casi 200 millones de euros en sólo 4 años el Pasivo TOTAL del club: de 550,4 en 2009 a 352,6 millones de euros en junio 2013. Y estuvo de 4 temporadas 3 consecutivas en Champions.

2.- LIM LA HA SUBIDO CASI 100 EN 4 AÑOS. De 355,9 a 454 millones de euros. Lim ha aumentado en 2,4 millones de euros la deuda neta en sus 4 años a pesar de la quita encubierta bancaria de 61 y los 100 de su ampliación de capital. Pero también ha sufrido en los pasivos el efecto de las provisiones (NO PAGOS) de 23,6 de la multa de la UE y los 21,6 que en la temporada 17/18 están provisionados en la filial Litoral del Este (y no en las cuentas del club) por la contingencia de Porxinos. Y está pendiente esto otro: Si sumamos el diferencial de fichajes de este verano hay 44 millones más de obligaciones de pago (71 gastos por compras por 27 de ingresos de ventas).

3.- EN UNA TEMPORADA, 64,4 MILLONES MÁS DE DEUDA NETA. En sólo un año: de la temporada pasada a esta (30 de junio de 2017 a 30 de junio de 2018), Lim ha subido la deuda neta de 253,9 a 318,3 millones de euros. Y aquí no están contados los 71 de Guedes, Gameiro, Wass, Piccini y Racic. Ni los 27 de ingresos brutos por las ventas de Zaza, Maksimovic, Montoya, Bakkali y Nani. Y se supone que habrá que vender más antes del 30 de junio de 2019. Como veremos más adelante en el presupuesto, hay obligación de vender por 42 millones de beneficio neto y con las ventas anteriores se alcanzan sólo 12,2.

4.- 120 MILLONES DE DÉFICIT EN COMPRA-VENTA DE JUGADORES. Peter Lim, en sus 5 temporadas en los que ha tenido el mando de los fichajes, ha comprado jugadores por importe bruto de 409,7 millones de euros y ha vendido por importe de 289,9, por lo que tiene un diferencial negativo de -119,8 millones que son los que se se ha gastado más en comprar jugadores que lo que ha obtenido por vender.

CUADRO COMPRAS – VENTAS JUGADORES PETER LIM. CIFRAS TOTALES POR TEMPORADA Y DIFERENCIAL.

Tabla compras y ventas VCF. / SER Valencia

* Este es el detalle por temporadas de los ingresos y gastos en bruto de fichajes y traspasos de jugadores de las 5 temporadas de Peter Lim, a falta de las ventas que haga antes del 30 de junio de 2019.

NOTA: Para mejor comprensión del lector, en este apartado y para que tenga la foto esté más clara, hemos distribuido las compras y las ventas de jugadores en el verano de cada temporada. El club lo distribuye contablemente de otra forma. Pero aquí ahora estamos sólo haciendo una distribución comprensible por veranos . Al final la cifra es la misma, aunque el club distribuya los jugadores contablemente en una temporada u otra.

Ejemplo: para nosotros, Kondogbia es un fichaje de la temporada 18/19 porque es cuando el club lo tiene en propiedad una vez que lo ha comprado por 25 millones. La temporada pasada estaba cedido. Sin embargo, contablemente el club lo coloca y lo contabiliza en la temporada anterior 17/18 porque la opción de compra era a final de mayo.

FICHAJES y VENTAS 14/15 (Salvo y Rufete). INGRESOS POR VENTAS: 44,9 millones de euros. Bernat (11), Mathieu (20), Banega (2), Guaita (0), Rami (4,2), Cissoko (2,6), Ricardo Costa (-0,3), Jonas (-0,6), Helder Postiga (-1,1) y Jonathan Viera (0), Carles Gil (4,5+2 variables), Michel (0,6). GASTOS POR COMPRAS: 53,5 millones de euros. Otamendi (12), Mustafi (8), De Paul (4,7), Orban (3,5), Filipe Augusto (0,3), Enzo Pérez (25).

FICHAJES Y VENTAS TEMPORADA 15/16 (Layhoon y Nuno – Pitarch y Neville). GASTOS POR COMPRAS VERANO 2015-16: 144,5. Negredo (33,2), Santi Mina (10), Rodrigo (30), André Gomes (15), Joao Cancelo (15), Ryan (7), Yoel ( 2 ) , Bakkali (0), Aderllan Santos (9,5) y Abdennour (22,8), Cheryshev (cedido, 0). VENTAS VERANO 2015-16: 49,2 millones. Guardado (2,7), Víctor Ruiz (2,5+300.000 posibles en variables) y Otamendi (44).

FICHAJES Y VENTAS TEMPORADA 16/17 (Layhoon y Garcia Pitarch - Alexanco). COMPRAS 2016/2017: 38,5 + 2 Cesión de Zaza. Garay (26), Nani (8,5), Medrán (4), Orellana (3), Zaza (2 cesión), Mario Suárez (cesión 0). VENTAS 2016/2017: 108,6 millones de euros. André Gomes (35+variables), Barragán (3), De Paul (2,4), Javi Fuego (1), Mustafi (36+5 variables), Alcácer (30), Toni Martínez -al West Ham- (1,2). Como anécdota, el VCF traspasó al juvenil Moises Eboko al Inter de Milán.

FICHAJES Y VENTAS TEMPORADA 17/18 (Murthy y Alemany). COMPRAS 2017/2018: 61 Millones + 5,5 en cesiones. Neto (7), Gabriel (12), Coquelin (11), Murillo (12), Kondogbia (cesión), Pereira (3 cesión), Vietto (2,5 cesión), Maksimovic (0) y Orellana (3). VENTAS: 18,1 millones. Ryan (6), Enzo Pérez (2,6), Piatti (1,2), Yoel (0,7), Rafa Mir (2,7), Negredo (2,5), Alves (0,4) y Sivera (2).

FICHAJES Y VENTAS TEMPORADA 18/19 (Murthy y Alemany). COMPRAS: 112,5 millones + 3 en cesiones. Diakhaby (15), Kondogbia (25), Wass (6), Piccini (8), Gameiro (16,5), Guedes (40+variables hasta 17) , Batshuayi (3 cesión) y Racic (2). VENTAS: 69,1 millones. Cancelo (40,4), Orellana (1,5), Nani (0), Bakkali (1,2), Martín Montoya (6,5), Maksimovic (5,5) y Zaza (14),

NUEVO ESTADIO:

El Nuevo Estadio está paralizado desde el 25 de febrero de 2009. Por tanto, son ya 9 años y 10 meses el tiempo que nadie ha logrado reanudar las obras. Lim y Layhoon ya incumplieron su teórico compromiso verbal (“grabado ante los patronos de voz de Kim Koh", según aseguró Aurelio Martínez) de inaugurarlo para el Centenario del club. La realidad es que no había ninguna obligación contractual firmada por parte de Meriton para ello. Tal es así que Layhoon, en la Junta de noviembre de 2016, reconoció que el estadio no se iba a acabar para el Centenario.

El pasado mes de mayo (hace ya 7 meses), Anil Murthy contrató a la consultora Deloitte para que consiga 3 grandes objetivos: 1.- Vender el solar recalificado del Viejo Mestalla; 2.- Obtener financiación de unos 150 millones de euros que harían falta para acabar el nuevo Mestalla según Murthy. Es llamativo que Salvo en su momento hizo una valoración de 96 'low cost'; 3.- Conseguir operador comercial para la explotación del nuevo estadio. En este punto, el Valencia C. F. anunció el 21 de mayo de 2018 un acuerdo con Deloitte como aliada para el traslado al futuro estadio.

Hay unos compromisos firmados con el Ayuntamiento, provenientes de la ATE (Actuación Territorial Estratégica), que indican que el Valencia C. F. tiene que tener acabado su nuevo estadio en mayo de 2021. Por lo que, consultado con la constructora, la reanudación de las obras debería comenzar en junio de 2019 (¡el verano que viene!). Y debería estar derribado el viejo en mayo de 2023. Eso es la teoría escrita, pero se pueden pedir prórrogas porque, a día de hoy, la realidad es que el club no tiene financiación para acabarlo. Si no se cumple la ATE, se corre el riesgo de perder el suplemento de recalificación VIP que supone la ATE. Y son, ni más ni menos, casi 40.000 metros más de terciario.

- Hay gastados 164 millones de euros, entre las obras realizadas, gastos de arquitectos pagados (Fenwick, 8 millones), Arquitectos Escribano y Asesor Jurídico Martínez Morales, sujeciones y anclajes a cota cero, etc. En junio de 2017 se debían 5,8 a la UTE constructora del estadio, FCC-Bertolín, y a 30 junio de 2018 se ha pagado todo lo pendiente. La contabilidad reflejó en la 14/15 un deterioro del valor del estadio a precio de mercado de 29,1 millones de euros. Esto es una estimación que significa que, si se vendiera ahora el solar del nuevo estadio y la construcción que hay sobre él, tendría un valor de 29,1 millones menos de lo que se ha pagado por ellos. Una nueva valoración actualizada a junio 2018 ha mejorado el valor del estadio a precio actual y ha aumentado su valor en 1,7 millones de euros, por lo que ese deterioro ahora es de 27,4. Realmente es una apunte contable 'irreal', porque no se va a vender.

El arquitecto Fenwick estaba trabajando desde julio de 2015 en un cuarto rediseño del estadio (Soler, Llorente y Salvo le encargaron uno cada uno y ahora Lim otro). Es el diseño que han hecho público el pasado mes de octubre de 2017. Un diseño muchísimo más 'low cost' pero al que Murthy otorga, como hemos dicho, unas necesidades de 150 millones entre todos los conceptos para acabarlo. Si ése fuese el coste, diríamos que el coste final del estadio se subiría a los 314 millones de euros, contando los 164 que actualmente hay invertidos, entre la compra del suelo (45) y lo que hay construido.

PLAN DE NEGOCIO DEL ATLÉTICO DE MADRID PARA PAGAR EL WANDA METROPOLITANO

El Wanda Metropolitano le cuesta al Atlético de Madrid en total 316 millones de euros. ¿De dónde saca el dinero para pagarlo? 155 millones: la venta del solar recalificado del antiguo Vicente Calderón. 12 millones anuales: acuerdo con los operadores CENTER PLAY e ISG (12 millones anuales más el IPC durante 20 años a cambio de comercialización del Wanda, catering del estadio y 7.000 localidades VIP). Por este concepto, el Atlético de Madrid ingresará 8 millones anuales más de los que ingresaba en el Calderón por el mismo concepto. Antes 4; ahora 12.

* Nota: el Atlético seguirá ingresando la misma cantidad que ingresaba por la venta de abonos de socio de temporada o más si abona más gente en las 11.000 localidades que tiene más, al margen de las 7.000 que entrega a CENTER PLAY+ISG. 10 millones anuales: Naming del Estadio. Wanda paga 10 millones anuales durante 5 años. 7 millones anuales: mayor aforo (11.000 localidades más) + Parking.

Por tanto, el Atlético de Madrid, con respecto al Vicente Calderón, tiene previsto ingresar 25 millones de euros anuales más desde esta temporada 17/18. 25 millones x 7 años = 175 millones de euros + 155 de la venta del solar del viejo estadio = TOTAL 330 millones. Es decir, en 7 años (2024) el Atlético de Madrid habrá pagado su nuevo estadio y a partir del octavo año los 25 anuales que ingresaba y tenía que destinar para pagar la mitad de su nuevo estadio ya los ingresará directamente para el club y para inversión deportiva.

Por tanto, con otras cantidades ajustadas a la realidad económica, social y de ciudad del Valencia C. F., ES POSIBLE lograr una operación similar, con una gestión buena e inteligente para acabar el nuevo estadio. Pero hay que salir a buscar el dinero; lo normal es que una operación de esta complejidad no te caiga del cielo. ¿Alguien del Valencia C. F. está trabajando este tema? NO. Han externalizado como tantas otras la gestión y se la han encargado a Deloitte.

LISTA DE ESPERA DE SOCIOS CON ADELANTO DE DINERO PARA EL NUEVO ESTADIO

La lista de espera, que muchas veces se ha cifrado en 10.000 personas, en realidad es de 3.618 socios (el año pasado 3.716), cuando hace un año eran 4.715. Es decir, hay 1097 personas que se han dado de baja de esa lista en dos años y se les ha devuelto su dinero de su reserva para el nuevo estadio. 14/15: 4.715 personas ; 15/16: 3.716 ; 16/17: 3.618 ; 17/18: …….

El Valencia C. F. no ha informado en su memoria de cuántos socios mantienen depositado dinero a fecha 30 de junio de 2018 para la reserva de su futuro abono en el nuevo estadio. Los aficionados dejaron 100 euros en depósito. Y, según se nos ha informado por aficionados, hay casos que han ido a retirar su reserva y se les ha devuelto menos dinero del que entregaron en su día, según el club “por los gastos”.