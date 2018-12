Grezzi pide disculpas a los sindicatos de la Policía Local por sus injerencias

El concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, reconoce que su aparición en algunas actuaciones de la Policía Local, aun con buenas intenciones, no son oportunas y pueden transmitir a la opinión pública que no aprueba dichas actuaciones.Así, según afirman los sindicatos de la policía, Grezzi les ha pedido disculpas y se compromete a no realizarlas más.

Grezzi les ha trasladado su apoyo y reconocimiento y entiende que su labor, especialmente, en la calle es fundamental y muchas veces delicada.

Todo esto en una reunión de Grezzi, quien se ha reunido con los representantes sindicales de la Policía Local. Un encuentro que el propio Grezzi valora positivamente y en el que el edil ha trasladado que siempre estará a disposición de los agentes para colaborar desde su área en que las calles sean más tranquilas y seguras para la convivencia de todas las personas y también para favorecer que la ciudadanía tenga una imagen positiva y cercana del Cuerpo.

Grezzi ha agradecido a los sindicatos policiales haber aceptado la reunión, que asegura se ha desarrollado en todo momento en un clima muy cordial. Ha ofrecido su plena disposición y colaboración para mejorar la comunicación sobre todas las cuestiones que los sindicatos quieran plantearle, siempre respetando, dice, su autonomía y jerarquía.