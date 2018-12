Desestimada la demanda de Jaramillo que acusaba a Salom de vulnerar su honor

El juzgado de instancia número 4 de Valencia ha desestimado íntegramente la demanda civil que el concejal y diputado de Podemos Roberto Jaramillo puso contra el asesor del PP Luis Salom cuando este le acusó de ocultar patrimonio en su declaraciones al ser contradictoria la del Ayuntamiento con la de la Diputación. La sentencia, que obliga a Jaramillo a hacerse cargo de las costas del procedimiento, afirma que la acusación de Salom era veraz y que por lo tanto, Jaramillo ocultó patrimonio.

La acción se remonta al mes de octubre del 2015, después de un pleno municipal en el que Jaramillo impulsó un reglamento de Transparencia y Gobierno Abierto, cuando el popular Luis Salom escribió una serie de tweets asegurando que Jaramillo debería ser más transparente y no ocultar sus bienes, ya que no entendía cómo una persona de su edad no tenía nada que declarar.

Jaramillo consideraba que se había atentado contra su derecho al honor y reiteró en su momento que no tenía patrimonio, como le ocurre a mucha gente de su edad.