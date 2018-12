La técnicos de mantenimiento de la Fundación Deportiva exigen que la nueva contrata mantenga sus empleos

Los empleados de imesAPI, la empresa que hasta hace unas semanas se encargaba del mantenimiento de la Fundación Deportiva Municipal demandarán a la propia empresa, al Ayuntamiento y a la nueva adjudicataria del contrato, Genera Quatro, porque a su juicio, esta última compañía no ha cumplido los pliegos de contratación y no ha subrogado a los trabajadores. Es decir, no han mantenido los puestos de trabajo que habían implantado los anteriores gestores.

El consistorio sacó a licitación el Servicio de mantenimiento integral de infraestructuras, edificios e instalaciones adscritos a la Fundación Deportiva Municipal de Valencia el pasado mes de marzo, por un importe de más millón de euros y dos años de duración. A ese concurso se presentaron cinco empresas, la entrante y la saliente entre ellas.

El presidente del Comité de Empresa de imesAPI, Felipe Camacho, asegura en la SER que Genera Quatro quedó en mejor posición para ser la adjudicataria en el concurso porque no contempló el coste salarial de la subrogación. En ese momento, el Grupo Gimeno, dueña de Fovasa (sí que contemplaba la subrogación), otra de las empresas que se presentaron al concurso público, adquiere Genera Quatro.

Camacho dice que este empresa se acoge a un juego de palabras para negarse a admitir a los trabajadores, porque aunque es verdad que el convenio directamente no obliga, si que la da por buena si lo hace el pliego de condiciones y además, el Ayuntamiento publicó una nota que lo aclaraba.

La empresa entrante ha rechazado a los trabajadores, y ahora, tras 15 años en la Fundación Deportiva Municipal, están en el paro. En ImesAPI están intranquilos porque también se encargan del mantenimiento de fuentes y alumbrado, cuyos contratos se volverán a licitar en breve. Piden la supererogación para todos los contratos.

Fuentes de la concejalía de Gobierno Interior aseguran a la SER que el Ayuntamiento siempre ofrece a la nueva empresa el listado de trabajadores pero, aunque vaya en contra de lo que le gustaría, no puede obligar a su contratación porque se topa con la ley.

La normativa dice, y así lo contemplan los servicios jurídicos del consistorio, que si se hace una contratación a través del convenio, en este caso del acero, las administraciones no pueden obligar a la subrogación del personal si el propio convenio no lo contempla.

Las mismas fuentes aseguran que desde la concejalía se han mantenido reuniones con la empresa adjudicataria, que esta se mostraba conforme en contratar a los antiguos trabajadores de nuevo, pero no de subrogarles, con lo que perderían su antigüedad.