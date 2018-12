Cerler, la única estación que abre este Puente de la Constitución

La nieve escasa, las altas temperaturas de este fin de semana y la previsión meteorológica, que no anuncia nuevas nevadas, han cambiado los planes de las estaciones de esquí aragonesas. La gran mayoría no podrán comenzar la temporada durante el puente de la Constitución. Aramón-Cerler es la única estación de esquí alpino que ya está en funcionamiento y la que absorberá las ganas de nieve de muchos aficionados durante estos días festivos. También en el Pirineo oriental, la estación nórdica de Llanos del Hospital mantiene su apertura durante el puente.

La imposibilidad de abrir durante el puente no es algo excepcional, pero las estaciones lo reciben como una “muy mala” noticia. Tradicionalmente han sido días de gran afluencia, la antesala a las navidades, y que no se podrán recuperar. "Las condiciones meteorológicas de los últimos días no han sido favorables e imposibilitan abrir los centros invernales para el puente de la Constitución". Esta es la explicación que daba Aramón para comunicar que pospone la apertura. Todavía no pueden concretar fecha pero sí que están preparados para, "en el momento que se den las condiciones de nieve", abrir sus instalaciones.

Astún también informaba del cambio de planes en su página web: "Debido a las adversas condiciones meteorológicas del pasado fin de semana, nos vemos obligados a posponer la fecha de apertura, la cual comunicaremos oportunamente". Candanchú también ve inviable su puesta en marcha hasta que no lleguen precipitaciones de nieve. El fin de semana subieron las temperaturas y la niebla dificultó el trabajo. A pesar de las nevadas de noviembre, las estaciones no pueden cumplir con unos estandartes mínimos de calidad que ofrecer a sus clientes.

Cerler, con 30 kilómetros esquiables

Por su parte, Cerler, que adelantó la apertura al pasado día 30 de noviembre, seguirá ofreciendo una media de 30 kilómetros de pistas para este fin de semana. Los espesores en estos momentos van de los 30 centímetros al metro de nieve polvo y dura.

Llanos del Hospital también está abierta

Para los esquiadores de fondo la estación nórdica de Llanos del Hospital también está abierta desde el pasado viernes. Por el momento mantiene 7 kilómetros de pistas con un espesor de entre 20 y 30 centímetros de nieve polvo y dura.