Juan Ibiza: "No tenemos miedo al Villarreal"

Vivirá un partido muy especial. Juan Ibiza, que se formó en el Villarreal, tiene las botas preparadas para el encuentro del este miércoles en su ‘casa’, correspondiente al partido de vuelta de los dieciseisavos de la Copa de Rey. El jugador rojiblanco no pudo jugar la ida (3-3) en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, ya que se encontraba lesionado, pero ahora ya está OK y tiene todas las papeletas para ser titular en Villarreal en un partido en el que el Almería de Fran buscará dar la campanada y dejar KO al mismísimo Villarreal en su campo, aunque la misión parece casi imposible, pero en el mundo del fútbol no se puede descartar nada.

El central Juan Ibiza es uno esos futbolistas que habla con claridad y responde las preguntas ‘cortitas y al pie’ No da muchos topicazos y la verdad es que da gusto escucharlo porque dice las cosas con sinceridad. “Estoy muy contento porque podré jugar contra el Villarreal este miércoles porque será especial jugar en mi casa, donde he estado tantas temporadas. También es muy especial porque vengo de una lesión y tengo muchas ganas de jugar, estoy deseando volver a competir para ayudar al Almería. Estoy muy feliz de poder estar de nuevo disponible para el entrenador”.

El defensa del Almería antepone el interés colectivo al personal: "Tuve la mala suerte de lesionarme esta temporada, pero lo que cuenta es el equipo y entiendo que estamos en el buen camino; intentaré volver los más fuerte posible para ayudar al equipo en todo momento. La temporada es muy larga y seguro que todos tendremos minutos para ayudar al Almería, que es lo que interesa”.

Conoce bien al Villarreal: “Para ellos es un partido importante, todos sabemos los jugadores que tiene, pero la verdad es que no está bien posicionado en la clasificación, por lo que afrontarán el partido con la intención de ganarnos para dar una alegría a su afición y más en su campo, pero nosotros confiamos en nuestras posibilidades y queremos seguir adelante en la Copa del Rey. Vamos con la intención de ganar el partido para pasar la eliminatoria. No tenemos miedo a nadie, pero queremos para seguir adelante en la Copa del Rey”.

Está muy ilusionado en el partido de la Copa del Rey: “Soy del Villarreal, pertenezco al club amarillo y claro que el partido y el campo es un escaparate para cualquier futbolista. Es un partido bueno para mi futuro”.