Un convenio entre Diputación y el Colegio de Farmacéuticos permite atender a 80 usuarios de 21 localidades de la provincia

La diputada de Servicios Sociales, Pilar Delgado, ha hecho balance del convenio de colaboración entre la Diputación Provincial y el Colegio de Farmacéuticos que ha permitido desarrollar el proyecto piloto para la mejora de la adherencia terapéutica de los pacientes del medio rural. Delgado ha recordado que este convenio se firmó por primera vez el pasado mes de junio con una dotación de 12.000 euros y el objetivo de “proporcionar un sistema personalizado de dosificación de los medicamentos a aquellas personas que tienen un tratamiento farmacológico complejo en el medio rural”. “La población diana eran pacientes que toman más de cuatro fármacos o pautas complejas, mayores que viven solos o pacientes con discapacidad o con autonomía personal reducida”, ha explicado. Un proyecto, único en toda la Comunidad, que se ha desarrollado durante cinco meses y para el que ha sido fundamental “la colaboración entre los centros de salud, los farmacéuticos y los Ceas de la provincia”.

La diputada ha mostrado su satisfacción por los resultados obtenidos ya que ha explicado que de las 49 farmacias invitadas, han participado 21 (el 43% del total), “lo que ha permitido llegar a 80 pacientes en 21 localidades de la provincia relativas a 9 de los 10 Ceas”. Por zonas, en el Ceas de Almazán se ha atendido a dos pacientes en Morón; en el Ceas de Berlanga, a un paciente en Berlanga, a 4 en Retortillo, a 5 en Recuerda y a 5 en Tajueco; en el Ceas Campo de Gómara, a 5 en Almenar; en Moncayo, a uno en Ágreda y dos en Castilruiz; en Ribera del Duero, a 7 en Alcubilla de Avellaneda; en el Ceas Soria Rural, a uno en Cubo de la Solana, a 4 en Garray, a 6 en Matamala, a 6 en Los Rábanos y a 7 en El Royo; en Tierras Altas, a 2 en San Pedro Manrique y a otros 2 en Valdeavellano; y en Zona Sur, a 3 en Santa María de Huerta.

En cuanto a la tipología del paciente, Delgado ha señalado que de los 80 pacientes, 37 son hombres y 43 mujeres. Además, “la media de edad es de 82 años y el 70% de los pacientes tienen más de 80 años. El 34% tienen reconocido un grado de dependencia o discapacidad y, del total, 28 pacientes viven solos, 34 viven con personas mayores de 70 años y 18 viven con menores de 70”. Respecto a los municipios, el 92,5% de los pacientes del programa, 72, viven en pueblos menores de 500 habitantes. En concreto, 42 viven en pueblos de menos de 100 habitantes, 14 en municipios de entre 100 y 200; 18 de entre 200 y 500; y 6 en municipios de más de 500 habitantes.

Pilar Delgado ha puesto en valor la parte social de este proyecto “que ha permitido mejorar la calidad de vida de estas personas” y ha destacado los resultados de la encuesta de satisfacción realizada entre los pacientes “con un resultado de 9,5 sobre 10”.

En cuanto al coste del proyecto, la diputada ha explicado que finalmente el trabajo desarrollado ha supuesto un desembolso de 10.620,50 euros por un total de 17 semanas de media por paciente, por lo que ha reclamado la implicación de otras administraciones para poder dar continuidad al proyecto. “El programa, único en Castilla y León, ha tenido una muy buena acogida por lo que queremos tratar de implicar también al Sacyl para poder llegar a prestar el servicio durante más tiempo y que no sea algo temporal, sino que tenga continuidad y que aquellos pacientes que hayan iniciado ya su dosificación personalizada puedan seguir formando parte del proyecto”, ha explicado la diputada que ha confirmado la continuidad del convenio durante 2019 “con un incremento de la aportación de la Diputación”. Además, para el próximo año se plantea también “una mejora de los protocolos de selección de los pacientes y una mejor coordinación con los centros de salud”.

Pilar Delgado ha estado acompañada por el presidente del Colegio de Farmacéuticos, Javier Alonso, y la secretaria técnica, Puri Sánchez, que han destacado la importancia de este proyecto “en su doble vertiente sanitaria y social”. “Desde el Colegio de Farmacéuticos estamos muy agradecidos a la Diputación por apoyar este proyecto que ayuda a fijar población en el medio rural y a mejorar la calidad de vida de los pacientes”, ha señalado Alonso que ha coincidido con Pilar Delgado en la necesidad de “conseguir la implicación del resto de administraciones”.

La secretaria técnica del Colegio ha explicado que con este proyecto “se ha permitido cubrir una parte sanitaria y otra social. La sanitaria, porque estaba comprobado que un alto porcentaje de pacientes no cumplían bien con sus tratamientos y de esta manera se ha permitido mejorar su adherencia; y la social, porque muchas veces el paciente de la zona rural no se siente acompañado de una forma adecuada para seguir su tratamiento y eso ocasiona en algunas situaciones que la familia se lo acabe llevando a su casa o a un centro residencial abandonando su casa de toda la vida y su pueblo”. “Con este proyecto se ha conseguido que el paciente pueda cumplir con su medicación de forma adecuada, mediante un blíster no manipulable que permite al farmacéutico hacer un seguimiento adecuado del tratamiento”, ha señalado Sánchez que ha destacado lo “positivo” del programa “para los pacientes y para las familias”.

En cuanto a los resultados arrojados por el proyecto, la secretaria técnica ha destacado “un descenso del 80% de los ingresos hospitalarios con respecto a los cinco meses precedentes al programa; un incremento del 40% del número de pacientes que ahora sí conocen su tratamiento en profundidad; y un aumento del 55,4% de los pacientes que son adherentes a su tratamiento, es decir, que se toman bien las dosis y lo hacen en el tiempo adecuado”.