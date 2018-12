La localidad alavesa de Ametzaga de Zuia acogió una nueva edición del Ciclocross de San Andrés. Una vez más (y ya van tres) el rutero guipuzcoano Gorka Izagirre (Bahrain-Merida) tomó parte en la carrera pero en esta ocasión no pudo terminarla. En Arbulu fue cuarto y en Lezama, subió al podio como tercero. El circuito no estaba muy pesado pero sí había zonas con barro y otros tramos algo resbaladizos. No tenía sentido arriesgarse a una caída seria.

El alicantino Felipe Orts (Delikia-Ginestar) fue el más rápido de todos. Invirtió un tiempo de 1h 04:10. Aventajó sin problemas al segundo clasificado, el francés David Menut (Creuxe Oxygene) que hizo un tiempo de 1h 05:20. Tercero, con 1h 05:42 fue Kevin Suárez (Nesta MMR). El primer Sub-23 fue Iván Feijoo (Academia Postal-Maceda).

Orts ya había ganado ayer en Abadiño, al igual que la británica Helen Wyman (XYPex-Verge Sport), que también repitió. Es la número 11 del ranking UCI y actual campeona de Gran Bretaña. La inglesa invirtió 40:28.53. La primera Sub-23 fue Paula Díaz (Río Miera-Cantabria). En categoría cadete masculino ganó Alain Suárez (Bicicletas Meta) y en féminas Ainara Albert (Moreaga). El júnior más veloz fue Carlos Canal (Academia Postal-Maceda).

Entre el público se pudo ver a Ion Izagirre (Bahrain-Mérida) que se acercó a la localidad alavesa a apoyar a su hermano y también estuvo presente el corredor profesional Víctor de la Parte (Movistar Team), que disputará la próxima temporada con el maillot del CCC. Asimismo, los ciclistas Julen Irizar, Mikel Bizkarra y Mikel Aristi, pertenecientes a Euskadi Murias, estuvieron firmando autógrafos y promocionando la marca “Kalas”. Salió una mañana despejada y fresca y se vivió un gran ambiente ciclista.