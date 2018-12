Siete partidos de sanción a Álvarez de los Mozos

Javier Álvarez de los Mozos tendrá que cumplir seis partidos de suspensión según el fallo del Comité de Competición que ya se ha hecho público la FCyLF en la tarde de este martes. También se añade una multa de 135 euros y un partido más de sanción por la doble tarjeta amarilla que tuvo como consecuencia su expulsión y que propició una desmedida reacción de la que este martes se ha arrepentido públicamente. El técnico burgalés empezará con su castigo este miércoles en el partido de Copa Federación ante el Mirandés en Anduva.

Javier Álvarez de los Mozos compareció este martes en sala de prensa en la previa al partido contra el equipo rojillo sin conocer aún las consecuencias que, en modo de sanción, podría tener su actitud del pasado sábado en el partido contra el Ávila. Antes de referirse a cualquier valoración deportiva, hizo uso de la palabra para expresar “en primer lugar pedir disculpas a todo el mundo que se sintiera ofendido el otro día con mi reacción. Lógicamente no me enorgullezco de ello, y soy el único responsable. El único culpable diría, el máximo y único culpable y, pido disculpas por mi reacción a todo el mundo que se sintiera ofendido. A todos los niños que estuvieran en el campo decirles que no es manera de comportarse, que no hay que hacer lo que yo hice y, nada más. Cumpliremos con lo que nos digan y ya está. Insisto en que soy el único culpable pero hay muchos responsables que no justifica para nada mi reacción. Soy el único culpable y creo que es justo que pida disculpas por mi actitud a todo el mundo que se sintiera ofendido”.

El entrenador de la Arandina dijo no intuir la sanción que le puede caer por su reacción ante el árbitro y que se trasladó al acta del partido, y no se le vio especialmente inquieto por lo que pueda recibir como castigo: “No tengo ni idea. Sí puedo decir, si soy sincero, es que me da igual. Es una cosa que no me importa…bueno, no me importa…lo que es verdad es que, cuando no estoy en el banquillo, ganamos siempre. Así es mejor que me calcen unos cuantos. Además, la confianza en Álex es total. Y luego, la plantilla…siempre digo que el termómetro que mide a un entrenador no sois, ni los medios de comunicación con todo el respeto, ni los aficionadfos ni si quiera la junta directiva. Lo que mide a un entrenador son sus futbolistas y en ese sentido, tengo una enorme suerte. No me preocupa. Ojalá me caigan menos de ocho meses, que no me metan cárcel…no sé, estoy en eso”.

Añadió finalmente Javier Álvarez de los Mozos que no se haga “periodismo sensacionalista conmigo, no soy Belén Esteban y, con sinceridad, creo que no me lo merezco porque soy un entrenador que os facilita siempre titulares. No me ha gustado alguna cosa porque me parece innecesaria. Os pedí que no se utilizasen mis redes sociales ni mi nick, sobre todo por no tener que estar después durante 48 horas escuchando pitidos de tu teléfono móvil. La verdad es que no me ha gustado aunque no creo que esté en condiciones de pedir. Sí me gustaría que, porque yo ponga una foto…yo soy entrenador de la Arandina, tengo un año y medio de contrato y aquí voy a estar hasta que me echen. No tengo más que decir al respecto y que no se especulen con más cosas que no vienen al caso. Siempre os he dicho que podéis poner mío lo que queráis de las redes sociales pero sin etiquetar porque es muy incómodo. Y no tenía nada que ver lo que puse en Instagram con lo que se interpretó. Yo vi el final del partido en mi casa por televisión. En el minuto 65 abandoné el estadio, no tiene nada que ver con lo que pusisteis, aunque entiendo que pudo ser interpretativo en aquel momento, pero pido que se me crea cuando digo el sentido con el que lo puse”.