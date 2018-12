El bus de la llengua arriba el mes de gener a Castelló

Segur que els oïents han escoltat les falques publicitàries de la Generalitat que tenen com a eslògan “Sempre teua. La teua llengua”. És una campanya que busca la promoció del valencià a la Comunitat. Que vol protegir, recuperar, garantir l’ús del valencia i també incrementar el nombre d’usuaris.

I en eixa campanya han decidit fer carretera i manta, i organitzar ‘el bus de la llengua’. Un vehicle que ja està en marxa, ja recorre la Comunitat per apropar el valencià als veins i veines d’una manera entretinguda, interessant. I ho fa amb tallers que van dirigits a diferents edats. A estudiants, al públic en general. Per exemple, un taller que consisteix en un concurs en què els participants demostren que són molt sabuts en temes que tenen a veure amb el nostre territori. Qüestions vinculades a la geografia, literatura, cultura, gastronomia o llengua. Hi ha moltes coses que no coneixem.

'Sempre teua. La teua llengua'

Per a dissenyar 'Sempre teua. La teua llengua' s'han tingut en compte les conclusions que es deriven de l'última enquesta sobre ús del valencià feta per la Generalitat l'any 2015, en la qual s'explicitava que el 85 % de la població valenciana diu que el valencià s'hauria d'usar igual o més que en l'actualitat. Així mateix, es concloïa que l'ús del valencià en les relacions de treball continua sent escàs, així com en les grans superfícies comercials i en les grans poblacions valencianes.

'Sempre teua. La teua llengua' disposa d'un web propi, on es pot descarregar tot el material i es pot veure l'espot. En aquest espai s'anirà informant de les noves activitats que es generaran entorn de la promoció de la nostra llengua. A més, també té un compte de twitter <@sempreteua>.

Itinerari per les comarques de Castelló

02/01/2019 Castelló de la Plana

08/01/2019 Almassora

10/01/2019 Vila-real

15/01/2019 Borriana

17/01/2019 Nules

18/01/2019 la Vall d´Uixó

21/01/2019 Moncofa