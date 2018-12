La San Silvestre Coruña abre el plazo de inscripción

La San Silvestre Coruña, que organiza el Club Rialto y en la que colabora Radio Coruña y el Servicio Municipal de Deportes de Concello da Coruña, alcanza este año su novena edición. El plazo para realizar la inscripción, que se puede hacer a través de la web www.sansilvestrecoruna.com o en www.championchipnorte.com, ya está abierto. La prueba, que se vive más como una fiesta del deporte y los deportistas para despedir el año que como una competición, tendrá un recorrido urbano que partirá del Obelisco a las 17.00 horas del próximo 31 de diciembre y llegará a María Pita, de forma similar a las últimas ediciones, con una distancia de aproximadamente 7 kilómetros.

categorías - Joven: 11 - 15 años - Joven 16 a 19 años -Absoluto femenino/masculino - Senior: 20 - 29 años. - Veteranos A: 30 - 40 años - Veteranos B: 41 - 50 años - Veteranos C: 51 - 60 años - Veteranos D: 61 años en adelante - Mejor disfraz (individual y colectivo): todas las edades -Empresa (sumando tiempos)

Club Rialto

Este año, la prueba contará con un tope de 4.500 participantes, lo que supone 500 plazas más que en 2017. Otra de las novedades, además de la ampliación del número de atletas, es la edad de participación, que se rebaja hasta los 11 años. La inscripción se podrá hacer a través de las páginas web championchipnorte.com o sansilvestrecoruna.com. Los menores de 14 años necesitarán aportar para anotarse un justificante de sus progenitores o tutores.

Fecha tope

La fecha tope de recepción de inscripciones será el 26 de diciembre, a las 23.00 horas, o el momento en que se agoten los 4.500 dorsales disponibles y el coste de anotarse será 12 euros, que se rebaja a 10 euros para los que posean chip en propiedad. De cada inscripción, 2,5 euros corresponden al concepto de donativo para sufragar todos los gastos originados por las personas que, actuando como voluntarias, prestarán sus servicios de información, organización y desarrollo antes, durante y al término de la carrera.

Los atletas que acrediten marca igual o inferior a 31' en las anteriores ediciones contarán con dorsal preferente y se situarán en el cajón de salida A.

El canon de inscripción a la carrera da derecho a participar en la carrera, una camiseta técnica, un dorsal-chip personalizado de cronometraje, seguro de accidentes y RC, hidratación en meta, una porción de roscón Tahonas Debén, salida por tiempos, servicios médicos en carrera (salida, recorrido y meta), aparición en las clasificaciones, guardarropa, y descarga de diploma personal conmemorativo de la prueba a través de las webs www.sansilvescoruna.com y www.championchipnorte.com.

La entrega del dorsal y camiseta tendrá lugar los días 29 y 30 de diciembre en horario ininterrumpido de 10.00 a 20.00 horas, durante la feria del corredor que se montará en el hall de Emalcsa situado en Termaria Casa del Agua. Podrán ser recogidos por un amigo o un familiar o cualquier persona acompañada de un documento acreditativo del participante.

La IX San Silvestre está organizada por Club Rialto, con la colaboración del Ayuntamiento de A Coruña y con Turismo de A Coruña, Abanca, Cocacola, Radio Coruña, El Corte Inglés y La Opinión A Coruña como patrocinadores. Además, también colaboran Termaria, Emalcsa, Castro Ópticos, Debén, Relojería Calvo, El Pinar, Transdelfer y Cristalería El Reflejo.

No se admitirá ninguna inscripción posterior a dicha fecha. No se admitirá bajo ningún concepto la participación de corredores que no se hayan inscrito reglamentariamente o que no figuren en el listado oficial de la prueba. En caso de que algún participante no inscrito sea detectado durante la carrera, la organización tomará las medidas legales oportunas.