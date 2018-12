Miguel Otero ha anunciado este jueves que el juicio por la impugnación de la junta de accionistas del Deportivo será el próximo 15 de enero. En la vista previa celebrada este martes en A Coruña, Otero aseguró estar “muy contento por las primeras valoraciones. El propio club ha reconocido que son accionistas muchos de lo que habían dicho que no lo eran”. El juzgado cita ahora al presidente Tino Fernández y al secretario del consejo, Enrique Calvete, a comparecer en enero “para saber quién miente y quien está mal de la cabeza”, aseguró Otero.

El ex candidato a suceder a Tino Fernández denunció que el actual consejo blanquiazul está dilatando el procedimiento”, pero se alegra de que en el juzgado “se le quiere dar rapidez al asunto”. Critica que “este consejo de administración se ha saltado la ley y las normas del club”. Insiste Miguel Otero que ahora “El Deportivo debe acreditar ahora cuáles de sus acciones son validas y cuáles no. A mí me pareció muy mal (las acusaciones de Tino Fernández en la Junta). Le hemos tocado la línea de flotación y Tino se ve acorralado”, destaca.

Otero afirma que el club discrepa en la validad de 824 acciones. Sin embargo, “tenemos más de 10.000 que son válidas. Fue una irresponsabilidad y tenemos todo absolutamente documentado”, se queja el que en su día se postuló para presidir al Deportivo. Si el juzgado da la razón a Otero, el Deportivo estaría obligado a repetir la junta extraordinaria que nombró a Tino Fernández como presidente del consejo para los próximos cinco años.

Por último, Miguel Otero acusó al que fue secretario técnico del club, Ernesto Bello, de ser la persona encargada de negociar la compra de acciones de socios que previamente no habían sido reconocidos como accionistas. Asegura que Bello fue enviado por el consejo de administración para esa tarea. “Controló la compra venta de acciones e hizo ofertas por orden del consejo de administración”.

Tras la vista previa celebrara en los juzgados de A Coruña, el Deportivo rechazó hacer declaraciones para aclarar su punto de vista. Tan sólo Miguel Otero valoró lo ocurrido en sede judicial.