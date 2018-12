Técnicos sanitarios reclaman que se les suba de categoría laboral. Se encuentran en el mismo grupo de trabajadores con menos estudios y a seguran que su situación tiene una repercusión económica y de dignidad en el trabajo. En A Coruña hay cerca de dos mil técnicos sanitarios, doscientos cincuenta de ellos, participan activamente en la plataforma de protesta.

Son los conocidos antiguamente como auxiliares de enfermería, de farmacia o técnicos en emergencias sanitarias. El 13 de diciembre presentarán una proposición no de ley en el Congreso para solicitar que se les ascienda a la categoría en la que se encontraban antes de 1995 y que, consideran, es la que les corresponde.

De no aprobarse la proposición no de ley en el Congreso, la plataforma no descarga llevar a cabo protestas a nivel autonómico o provincial. En Galicia, cerca de ocho mil personas son ténico sanitario.