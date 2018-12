La solución para el Recre a final de año cuesta 1,5 millones de euros

Continúa la cuenta atrás para el final del año 2018 y la llegada de la solución definitiva prometida por el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, para el Recreativo de Huelva. Una solución a la que ha vuelto a hacer alusión esta mañana ante la visita de un grupo de empleados del club pidiendo información. El primer edil se ha mostrado comprensivo y ha pedido un último esfuerzo para que llegue una solución que entiende se alcanzará pronto, antes de final de año.

Una solución que ya se ha difrado en cerca de 3 millones de euros para cerrar la temporada, pero que también arroja unos datos claros para cerrar el año. Dale al Play!

A continuación, los pagos detallados antes de 31 de diciembre.



- 550.000 € de la deuda con la Federación Andaluza de Fútbol.

- 190.000 € para poner al día el sueldo de la plantilla y cuerpo técnico.

- 100.000 € para poner al día el sueldo de los trabajadores.

- 185.000 € correspondientes al IVA generado por los abonos.

- 35.000 € de seguros sociales.

- 80.000 € correspondientes a gastos ordinarios del club.

Todos estos pagos suman una cantidad cercana a 1.200.000 euros.

Al margen, quedan pagos que no se consideran urgentes y podrían asumirse más adelante, como 300.000 € del Fogasa o 45.000 € correspondientes al importe de la auditoría forense, que por el momento no se han podido pagar, por lo que no se puede usar y no se conocen sus conclusiones.

Lo que sí se debe tener en cuenta es el importe por el cual están embargadas las cuentas, que se sitúa cerca de los 200.000 euros. Eso, sumado a una cantidad que rondaría los 80.000 euros en concepto de primas para futbolistas, que el consejo de administración no reconoce, arrojarían un montante total cercano a 1.500.000 euros a 31 de diciembre.