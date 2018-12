La Huelva sin fútbol

En el repaso semanal que hacemos al fútbol onubense más modesto, esta semana toca hablar, precisamente de aquellos rincones de la provincia donde, en la actualidad, no hay fútbol. Se trata de pueblos donde, por unas razones o por otras, en estos momentos no hay equipo o simplemente no compite, tanto a nivel amateur como en categorías de formación.

Con Antonio Bendala hemos repasado algunos de esos pueblos y nos hemos centrado en dos: hemos escuchado a Jacob García, directivo del Aracena; y hemos hablado con Eulogio Páez, alcalde de la localidad de Cumbres de Enmedio. Dale al Play!

Aquí tienes la lista detallada de los pueblos que en estos momentos no tienen fútbol.

