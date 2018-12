Se encuentra un bolso con 2.050 euros y lo devuelve a su propietario

Miguel Ángel Muro Herrador es un joven que este martes temprano iba de camino a su trabajo en el Ayuntamiento de Úbeda cuando en la calle Juan Montilla de la localidad, muy cerca del Consistorio, ha visto como un bolso que estaba en el capó de un coche caía al suelo tras arrancar su conductor el vehículo e iniciar la marcha. El joven ha intentado llamar su atención para que parara y volviera por el bolso, pero sus señales no han tenido efecto y el conductor se ha marchado de la zona. Segundos después, fruto de la curiosidad, ha abierto el bolso y ha descubierto un monedero con 2.050 euros en billetes que inmediatamente ha decidido devolver a su dueño.

Bolso encontrado por el joven en Úbeda. / Radio Jaén

En un gesto que evidentemente le honra, ha buscado entre el contenido del bolso algún documento que aportara los datos de su propietario y ha encontrado un DNI, por lo que se ha desplazado hasta su domicilio para devolvérselo y, sin duda, arreglar un día que se había complicado para la persona que había perdido esa importante cantidad de dinero.

"He visto como arrancaba el coche con el bolso en el capó y como se le caía al suelo. Le he hecho señales al conductor y no ha parado, por lo que después he vuelto a su casa", ha dicho a Radio Jaén el joven Miguel Ángel Muro Herrador, cuyo gesto, sin duda, lo hacía estar esta mañana bastante orgulloso.