Paco Cala lamenta las "muchas ocasiones" que falló su equipo el domingo

El Jerez Industrial no pasó del empate el pasado domingo en La Juventud ante el Tarifa. El equipo que entrena Paco Cala, gozó de muchas ocasiones para, con 1 a 0 en el marcador, haber cerrado el encuentro con un par de goles más en la primera parte, pero perdonó y en fútbol ya se sabe lo que pasa si cometes ese error.

Por eso el entrenador industrialista lamentó esos fallos de su equipo en el área rival: “Hemos hecho muchas cosas bien, pero no hemos tenido acierto para abrir brecha en la primera mitad. Goles prácticamente a placer que hemos fallado. En el segundo tiempo hemos ido arriba y según ha ido pasando el partido hemos arriesgado mucho, dejando a tres atrás para intentar tener más movilidad por dentro. En ataque no podemos decir nada porque hemos hilado muchísimas jugadas de gol pero no hemos rematado y nos ha llegado el segundo gol cuando creo que ni ellos lo buscaban. En un córner que no sé qué es lo que ha pasado, habrá que ver las imágenes por si hay un fallo de marca", explicó. Luego, "lo hemos intentado todo, hemos empatado y fuimos a por el tercero sin conseguirlo", finalizó.

Para el próximo partido de liga, Paco Cala recupera a Raúl y Pascu, dos hombres a los que el técnico echó de menos ante el Tarifa. Además, el club ha pedido a la Delegación de Deportes jugar el partido ante el San Fernando B en Chapín dentro de dos semanas