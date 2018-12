Salas: "He jugado allí varias veces, sé lo difícil que es ganar en ese campo"

Aunque recupera a Quirós y a Pedro Carrión, Antonio Montero ‘Nene’ tiene muchas bajas para el encuentro del jueves ante el CD Guadalcacín. Ausencias que afectan a todas las líneas del equipo, aunque especialmente a la defensiva.

Sergio Narváez, Amin, Dani Jurado, Isra, Ezequiel y Carlos Sanjuán son bajas confirmadas en el Xerez CD, por lo que posiblemente el entrenador xerecista tenga que llamar de nuevo a algún jugador del juvenil o del filial para completar el banquillo.

Los precios que ha fijado el club pedáneo para este encuentro son los habituales que han regido a lo largo de la temporada, es decir 8 euros la general y 4 euros para pensionistas y jubilados, mientras que los juveniles, hasta 14 años, abonarán únicamente dos euros.

A pesar de la situación actual del equipo que entrena Jesús Mendoza, en el vestuario del Xerez CD hacen bien en no fiarse. Así, Andrés Salas, recuerda que “allí no se mira la clasificación, es un terreno de juego pequeño, en el que ellos tienen que ganar como sea, yo he jugado allí varias veces, con el Algeciras y con Los Barrios y sé lo difícil que es ganar en ese campo. Tenemos que estar muy finos en defensa y aprovechar la que tengamos”, advierte el central.