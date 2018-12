ALAC: 20 años "dando luz" en Linares

ALAC celebra este sábado 8 de diciembre su jornada "20 años dando luz", justo cuando se cumple su vigésimo aniversario. Inició su andadura en el año 1.998 con 6 personas y, en la actualidad, presume de haber asistido desde entonces a 1.136 personas adictas. Una cifra que se multiplica si tenemos en cuenta, de manera indirecta, el alcance que sus problemas han tenido entre familiares y amigos.

Para celebrar esta feméride, la Asociación Libres de Adicciones Castulo ofrecerá ponencias, charlas con testimonios y reconocimientos para los últimos usuarios tratados. Además, de un modo muy familiar, realizará una jornada de convivencia en las instalaciones que albergarán estas actividades, la "Hacienda El Campero".

El presidente de ALAC, Luis Miguel Márquez, cuenta con orgullo cómo el colectivo ha ido extendiendo sus servicios a lo largo de estos veinte años.

Veinte años no se cumplen todos los días...

Efectivamente, son muchos años en la ciudad de Linares, algunos menos los que estamos en Navas de San Juan. La verdad que muy contento por esta celebración que vamos a hacer este 8 de diciembre.

¿Qué hitos destacaría en este tiempo?

Yo destacaría, algo muy importante ha sido el ayudar a miles de personas. Han pasado por nuestra asociación a día de hoy 1.136 personas, y eso lo multiplicamos por cuatro, porque han sido muchas las familias, los hogares a los que ALAC ha dado luz, con ese mensaje nuestro 2siempre adelante con alegría". Ayudar a los demas me hace sentirse mejor personas y a la vez me realizo como un día, el 19 de abril de 1997 me tendieron la mano y me ayudaron para poder seguir un camino en abstinencia y en rehabilitación.

¿Cómo es el trabajo, el día a día de esta asociación?

Es muy arduo y muy dinámico. Lo hacemos a pié de despacho, primeramente con la acogida y la atención telefónica, luego los seguimientos y derivaciones a los centros de salud, la atención psicológica individual, y la terapia en los seis grupos que tenemos. Es un trabajo duro, de muchas horas de dedicación, pero luego ves la cara, la satisfacción de esas personas que van saliendo y lo das por bien servido.Yo creo que el trabajo en ALAC de todos los voluntarios es arduo, satisfactorio y, además, te compensa por ver que realmente estás dando alegría a todas esas personas.

Legados a este momento ¿se marcan retos?¿cuáles son los objetivos a corto plazo, a medio y a futuro?

Uno de los retos...por primera vez en la cabalgata de Reyes ALAC va a participar con una carroza, es un reto que teníamos ahí y el año que viene se va a hacer realidad. Hay un grupo de jóvenes que está tirando de la asociación, fue una idea de los jóvenes, nos ha tocado y evidentemente es una ilusión importante también para nuestro niños, los hijos e hijas de adictos y adictas que van a participar de lleno. Luego hay otro proyecto, a nivel de asociación y personal. Va a nacer una canción que José Manuel "el Xona" me ha dedicado a mi. Verá la luz en 2019, yo he escuchado un poco y ha hecho un repaso de mi vida, fenomenal. Aprovecho para darle las gracias al "Xona" por ese gran trabajo y también a vuestro compañero Tomás Ballesteros que se está encargando de la realización.

¿Qué ha previsto ALAC para celebrar como se merece este aniversario?

Este 8 de diciembre desde las 10:30 celebraremos todo el evento en Hacienda El Campero. Empezaremos con inauguración a cargo de autoridades y un repaso a los veinte años de trayectoria. Depués tendremos una charla coloquio a cargo de Irene Risueño, nuestra psicóloga, sobre el voluntariado en ALAC. Luego habrá dos testimonios, de Juan López y José Manuel "Xona", que darán cuenta de viva voz de que se puede salir de cualquier adicción. Y luego haremos entrega de diplomas de reconocimiento a personas que llevan más de un año en tratamiento y rehabilitación. Depués tendremos lo típico, el almuerzo de convivencia en el que nos uniremos todos los grupos de terapia, por que como digo, somos muchos grupos, pero la gran terapia es ALAC.