Kike López: "Esta buena dinámica no la había vivido"

El Atlético Baleares volvió a remontar un partido en los últimos minutos del encuentro contra el Levante Atlético como ya sucediera contra el Teruel. El equipo está confiado y se ha hecho fuerte en Son Malferit.

Los hombres de Manix Mandiola han llevado al equipo a la tercera posición donde están situados con 27 puntos. De nuevo, fue gracias a la salida de Hugo Díaz en los últimos minutos, quien cambió el resultado del partido. Kike López habla de esta situación: "Este año Hugo no está teniendo no suerte, sino trabajo, me alegro por él porque es amigo, su situación al principio de temporada no era fácil porque se ficharon muchos delanteros".

La buena dinámica del equipo sorprende al capitán del equipo, ya que "no la había vivido en mis años en el Baleares pero queda mucho porque cada semana hay resultados sorprendentes".