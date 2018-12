Armengol mantiene el silencio sobre los resultados de las elecciones andaluzas

Tenso cara a cara en el Parlament entre la presidenta y el líder de la oposición en el segundo día en el que Armengol ha mantenido el silencio sobre los resultados de las elecciones andaluzas y el descalabro del PSOE en esa comunidad. No hay valoraciones por parte de la presidenta, aunque la irrupción de VOX en la cámara andaluza y la predisposición del PP a apoyarse en sus votos sí ha tenido eco en el Parlament.

La diputada de Podem, Laura Camargo, reprochaba a una diputada del PP que formulara preguntas sobre la Oficina de Atención a las víctimas de la violencia de género en Ibiza, cuando Biel Company estaría dispuesto a pactar con una formación de ultraderecha que pretende, precisamente, derogar la Ley contra la Violencia de Género.

"No me puedo quedar callada. A las señoras del PP no les puede interesar tanto el bienestar de las mujeres, cuando el presidente de su partido ha dicho que está dispuesto a pactar con un partido que se quiere cargar todos nuestros derechos. Por favor, un poco de seriedad en esta Cámara" ha señalado.