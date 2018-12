La Diputación ha puesto en marcha un proyecto piloto de compostaje de los residuos domésticos en varios pueblos, este sistema disminuye las emisiones de CO2, consigue que los residuos se puedan utilizar como compost, para abono.

Esta iniciativa es realmente interesante, espero que las seis localidades y 80 familias que están implicadas en este proyecto, consigan unos resultados positivos. Este es un pequeño paso, que seguro será complementado con otros de mayor calado.

¿Os acordáis hace tiempo cuándo nos empezaron a hablar de separar la basura?, nos informaban de los colores para depositar los residuos que se generan en el hogar, en los distintos contenedores. ¡Todos nos echamos las manos a la cabeza! y decíamos: ¡qué lío, eso no lo va a hacer nadie!

Hoy ya tenemos interiorizado que el contenedor amarillo es para plásticos, briks y latas, el azul para papel y cartón, el verde para el vidrio, el resto en el contenedor gris, o lo llevamos al punto limpio.

Cada vez utilizamos más y mejor los contenedores, se separan los residuos domésticos, pero hay que reconocer que aún nos queda un camino por recorrer, para que realmente nos concienciemos de la necesidad de reciclar y hacerlo bien.

Tenemos que mentalizarnos de que, los recursos del planeta son escasos y se agotan. Cuando reciclamos, lo que para unos ya no sirve, para otros puede serles de utilidad. Hay que dar una nueva vida a los recursos que ya no se usan. O bien se pueden volver a introducir en el proceso productivo para reutilizarlos como materia para obtener un nuevo producto. Tenemos que luchar contra el consumismo salvaje que hemos implantado en nuestra sociedad, parece que los recursos son infinitos y no es así.

Por otro lado y no menos importante, la contaminación tiene unos efectos nefastos en el planeta, en la salud de las personas, provoca deforestación, el agotamiento de los recursos, el cambio climático…

El cambio climáticono es un invento chino como dice el presidente de EEUU. O la posición de ciertos mandatarios, que no creen en el cambio climático, como que esto fuera cuestión de fe. No señores y señoras esto es una realidad, los científicos nos están alertando, hay que actuar ya.

Estas pequeñas acciones como la propuesta por Diputación, que se suman a otras muchas que individualmente o de forma colectiva se van realizando, harán que el daño que hacemos a nuestro planeta no sea irreversible.

¡Reciclemos, seamos respetuosos con el planeta!