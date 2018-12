Garitano: "No tengo ni idea de jugar al 0-0"

Asier Gaeitano, entrenador de la Real Sociedad, ha comparecido en Zubieta en la previa al partido de este miercoles de Copa del Rey de la Real Sociedad contra el Celta en Anoeta.

-Cambios sin rotaciones. "No hay tema de rotaciones, los que creamos que son los mejores para este partido, esos son los que van a jugar. El otro día no reservé a nadie, creía que eran los mejores para jugar ese partido".

-Le Normand. "Dudas no tengo, siempre suele ocurrir que nadie sabe cuándo haces debutar a un chico, pero te fías de su día a día y era bueno, y estuvo francamente bien. Me alegro mucho por él".

-Atmósfera negativa en la Copa. “No lo se, no me va acondicionar lo que ha pasado en la copa, son cosas de las que ya hemos hablado con la plantilla, de la mentalidad para poder pasar ya se habló en Agosto. El objetivo es sobre todom darlo todo de tí pare para poder pasar, pero enfrente el Celta tendrá la misma idea. No hay miedo ni nada. Es llegar jugar, competir bien, con mentalidad ganadora".

-No especulará. "Yo no se jugar al 0-0, ni tengo ni idea, vamos a intentar jugar para sacar el partido adelante, exactamente igual que con el partido de liga que jugamos hace poco contra ellos".

-Celta diferente. "Cuando jugamos en Liga no sabíamos si con el nuevo entrenador podían cambiar de estilo y dibujo, las características de sus jugadores son muy buenas y no creo que cambie mucho. Algunos resultados no le han ayudado, pero no estaba jugando mal, y ahora viene de una victoria importante en casa y seguro que viene con la idea de pasar. Será un partido duro".

-Mensaje a Aspas, que se quejó del césped. “Los muy buenos como él pueden jugar en cualquier césped, y normalmente en los peores terrenos lo suelen hacer mejor. Puede que se enfadara porque se cayó en el uno contra uno de la primera parte, pero el campo estará bien para jugar".

-Willian José. “Cada vez le veo mejor, es un chico que tuvo problemas hace un tiempo, pero quiso ayudar al equipo y yo le veo mejor, y él no tiene ninguna necesidad de estar ansioso, ni nervioso, porque tiene el reconocimiento de todos. Y lo más importante para nosotros es que siga trabajando igual que hasta ahora. No nos vale que marque 29 goles y luego se olvide de lo mucho que da. No se le puede medir solo por los goles que marque. Nos da muchas más cosas".

-Aviso a sus jugadores. "Veo que tenemos que jugar mejor partido contra el Celta que en Liga. No jugamos una buena primera parte, tenemos que mejorar en situaciones de presión en las que el Celta nos pudo haber hecho mucho daño. Hay que corregir cosas para poder tener opciones”.

-Sandro. “Ya ha jugado aquí de delantero centro. En Vigo lo hace. Puede jugar ahí, tiene condiciones, pero cuando más ocasiones ha tenido ha sido cuando ha estado en banda. Trabaja para el equipo, siempre ha hecho goles y le saldrá natural. Si hablamos mucho de esas cosas no le ayudamos mucho. Tiene talento y hará gol, no me voy a volver loco con eso".