Los apagones en Úbeda se deben a una práctica irregular de la compañía eléctrica

Úbeda junto a Linares, Quesada o Alcalá la Real han sufrido cortes de luz en determinadas zonas durante las últimas semanas. La razón: la compañía eléctrica ha colocado limitadores de consumo de forma que calles enteras han pasado horas en la oscuridad. Desde al menos cinco años los ayuntamientos saben que este año era la fecha límite para cambiar los antiguos contadores por contadores digitales de gestión que, cuando el consumo sube de lo contratado, no cortan la luz sino que cobran más.

Las eléctricas, sin embargo, aprovechan, apuntan desde el Ayuntamiento de Úbeda, para instalar esos limitadores e instar así a los vecinos a contratar más potencia de suministro, a pagar más. No obstante, hay servicios esenciales que no se pueden limitar, caso del alumbrado público. O las viviendas de personas incapacitadas o dependientes; algo que las grandes empresas de energía no suelen contemplar. Lo decía la alcaldesa de Úbeda, Toni Olivares.

El Ayuntamiento de esta ciudad ha enviado escritos a Endesa que, horas después restablecía el suministro. Desde el jueves los nuevos contadores están instalados por lo que esperan que esto no vuelva a pasar dejando, por ejemplo, la Plaza Vázquez de Molina completamente a oscuras. Si volviese a pasar no descartan pedir responsabilidades por daños y perjuicios. Señalan, además, que este año el gasto en electricidad ha disminuido en más de 100.00 euros y que no van a incrementar la potencia contratada; todo lo contrario porque en unos meses terminarán de instalar el alumbrado de bajo consumo en diferentes zonas de la ciudad.