La ubetense Katy Gómez, nominada por segundo año consecutivo en el concurso Travel Photographer of the Year

La fotógrafa ubetense Katy Gómez no deja de darnos buenas noticias. Después de ser premiada el año pasado por su serie Vudú; el jurado del concurso Travel Photographer of the Year ha seleccionado por segundo año consecutivo la propuesta enviada por la fotógrafa en una categoría especial de este año; fotografías de viajes que transmitan tranquilidad. Aún no se puede ver esa imagen que se hará pública a finales del mes de diciembre o primeros de enero.

La serie premiada en este concurso el año pasado estuvo expuesta en Londres durante un tiempo. Katy Gómez, finalista en los premios de la Confederación Española de Fotografía por su serie trashumancia, prepara estas imágenes que serán expuestas en una feria internacional en Francia el año que viene.