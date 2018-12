Cabuda realitat

La realitat és molt cabuda i acaba posant les coses al lloc... Encara recorde a Joan Ribó, l'alcalde, dient que aparcar en València no és un dret. Ho digué per una obra municipal que posava en perill llocs d'aparcament. Ara, l'ajuntament habilita solars públics com aparcaments perquè el trànsit és una de les principals preocupacions dels valencians, és a dir, un dels principals problemes de València. Ho hem dit moltes vegades. La idea de l'ajuntament és fantàstica: bici, patinets, carrils específics... tot això està molt bé però s'imposa una realitat: cal més transport públic per tal que eixes mesures brillen perquè encara queda molta gent que no pot passar sense el cotxe vulga o no.