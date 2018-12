Ribó cree que las injerencias de Grezzi en la Policía no le pasarán factura en las elecciones

El alcalde, Joan Ribó, no cree que la polémica tras la denuncia de los sindicatos por injerencias del concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, vaya a afectar de ningún modo a Compromís de cara a las elecciones municipales.

De hecho, Ribó asegura que ha visto los informes policiales y que, tras la reunión de ayer del edil con los sindicatos policiales, no hay ningún problema y se trata de una cuestión resuelta. Además, recuerda el alcalde que no es el primer caso de personas vinculadas con el consistorio que tienen una relación con la policía que no se considera adecuada, durante estos tres años en el Gobierno. Eso sí, Ribó no ha querido citar ninguno de los cuatro casos a los que aludía. El primer edil afirma que "las aguas nunca salieron de su sitio" y en todo caso, es "agua pasada".

Joan Ribó señala que la orden que emitió desde Policía Local para evitar injerencias en la labor de los agentes no estaba dirigida a nadie en concreto, sino que era una orden genérica porque el problema también lo es.

Como les venimos contando, en un encuentro con los sindicatos policiales, Giuseppe Grezzi les trasladó su "plena disposición" para mejorar la comunicación en las cuestiones que estos quieran plantearle, "siempre respetando su autonomía y jerarquía" para poner en valor el trabajo de este cuerpo de seguridad.

Una reunión que se produjo después de que los mismos representantes se entrevistaran el pasado jueves con el alcalde para manifestarle su malestar con el concejal de Movilidad, a quien acusaban de intromisiones en la Policía Local.