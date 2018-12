'Por detrás', ni el bigote de una gamba

Por si hay alguien en la sala que tiene alguna duda, este artículo y este podcast "no son solo para homosexuales. El sexo anal lo puede practicar todo el mundo: dos chicos, dos chicas o un chico y una chica (pero la chica también puede penetrar al chico)", asegura Rosa Montaña. (Más de un esfínter se ha contraído por ahí, ¿verdad?)

¿Qué? ¿Cómo se te queda el cuerpo? ¿Preparado/a para abrir la mente y adentrarte en el mundo del sexo anal? Antes de nada, escucha el divertido (sí, este tema puede ser divertido) podcast que hemos grabado con la sexóloga Rosa Montaña.

¿Qué es eso del bigote de una gamba?

No me creo que nadie a estas alturas de la película no haya pronunciado o escuchado alguna vez la expresión "a mí, por detrás, no me entra ni el bigote de una gamba", pero si hay algún/a despistado/a, aquí estamos nosotros para explicarlo.

Como el sexo anal es uno de esos temas tabú, siempre se hace el símil utilizando algo tan 'fino' como el bigote de una gamba... Si eso no entra, parece que nada podría entrar, pero Rosa Montaña lo deja claro y asegura que "es una forma más de disfrutar con el sexo".

Pero, ¿y cómo lo hacemos?

Si después de escuchar el podcast se te han ido los prejuicios, es momento de que resumamos las claves más importantes para practicar sexo anal según la sexóloga Rosa Montaña:

Los chicos pueden tener un orgasmo más potente con este tipo de sexo e incluso llegar al orgasmo sin tener una erección porque con el sexo anal se masajea la próstata y eso provoca una 'explosión' de placer.

Si nunca lo has hecho, empieza poco a poco. Primero un masaje y después vas introduciendo los dedos poco a poco.

Se puede usar el dedo, la lengua o un juguete.

El mejor momento para hacerlo es cuando estás practicando sexo oral. La otra persona está relajada y ese es el momento de ir jugueteando.

El sexo anal hay que practicarlo con seguridad. Si tienes pareja estable y fiel (con todo lo que ello conlleva), puedes hacerlo sin condón, pero después deberías orinar para eliminar algunas bacterias. Si no tienes pareja estable usa SIEMPRE preservativo.

Tu abuela ya practicaba sexo anal

Lo dice Rosa Montaña, no yo. "Las chicas no lo cuentan, pero lo practican y además, desde siempre. Si querían tener encuentros y no quedarse embarazadas tenían que buscar un agujero y el sexo oral no era muy habitual, así que lo hacían por detrás".

No sé si esta imagen que te has imaginado es la mejor para cerrar este artículo, pero sí tu abuela lo hacía, ¿por qué no intentarlo tú?