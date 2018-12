Cardoso quiere la Copa pero no a cualquier precio

Miguel Cardoso quiere la Copa del Rey, quiere seguir adelante en un trofeo ilusionante y que al Celta le debe unas cuantas, pero no a cualquier precio. El Celta también piensa en la Liga por eso el portugués afronta la competición copera "con el respeto que se merece, es una competición de tradición en España pero eso no significa que no haya que mirar el contexto en el que estamos."

El técnico portugués viaja con todo el equipo ya que el plantel se irá directo a Villarreal tras el encuentro de Copa. Habrá cambios y rotaciones "buscaremos la mejor alineación para que podamos competir al máximo pero sin olvidar que pasadas 48 horas vamos a estar jugando por el campeonato. Tengo mucha confianza en todos los jugadores incluidos los que hasta el momento no han jugador".

Y lo que no ha desvelado Cardoso es si habrá rotación en la portería "no te voy a decir que vamos a tener un portero que va a ser titular en el campeonato. Lo importate es que tenemos poteros que nos dan confianza. Están bien los dos y eso nos da también opción de cambiar. Hay que dar estabilidad a unos puestos. La portería es un puesto muy sensible pero hay que mirarlo".