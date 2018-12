Toki, monadas retro en Nintendo Switch

Los juegos retro nunca pasan de moda. Sobre todo si son buenos y desafiantes, como es el caso del mítico Toki. Si echáis la vista atrás, muchos de vosotros recordaréis esa máquina recreativa protagonizada por un pequeño mono que, misteriosamente, escupía bolas de colores para acabar con sus enemigos mientras avanzaba entre plataformas. Casi 30 años después Toki ha vuelto rehecho desde cero y manteniendo todo su espíritu.

La nueva versión de Toki para Nintendo Switch mantiene sus gráficos en dos dimensiones pero se ha pasado del pixel gordo a los dibujos a mano, suavizando bordes, embelleciendo los fondos para dotarlos también de profundidad y adquiriendo un aspecto de dibujo animado que le viene como anillo al dedo. Se ha renovado el aspecto gráfico, pero el juego es exactamente el original, tal y como lo recordamos. Su historia es simple: el guerrero Toki sufre el rapto de su amada Miho a manos del brujo Vookimedlo y su demonio Bashtar, y además, es transformado en un pequeño mono. Con su nuevo aspecto Toki debe avanzar hasta rescatar a Miho enfrentándose con bestias, zombies y toda clase de enemigos y obstáculos.

Con sólo dos botones y el stick de control, Toki puede saltar, agacharse y escupir proyectiles de colores para defenderse. No le hace falta nada más. Si esos disparos (con variantes más poderosas) nos parecen surrealistas, qué decir del casco de fútbol americano o las zapatillas que podemos equipar durante nuestra aventura para ganar escudo o saltar más alto. Una vez dentro de su historia tampoco nos extrañará nada vestirnos con aletas y snorkel para bucear bajo el agua. Pero ¿por qué no?

Toki también es capaz de bucear / Microids/ Meridiem Games

Toki cuenta con cuatro niveles de dificultad, pero su nivel de desafío medio es bastante alto. Saltos perfectos, esquivas de proyectiles y diferentes elementos como plataformas móviles nos van a poner a prueba y hacer reiniciar los niveles una y otra vez, con esa sensación de ‘pique’ tan típica de las máquinas recreativas. La clave está en memorizar los movimientos y posición de los enemigos para reaccionar a tiempo. Esta repetición obligada de fases alarga un poco la vida del título, ya que del tirón (aunque suene milagroso por su dificultad), puede superarse en alrededor de media hora.

Gracias a la distribuidora Meridiem Games, el juego de Microids ha llegado a España en una cuidadísima edición física de coleccionista. Incluye el juego para Nintendo Switch, un cómic con su historia, dos litografías, un set de pegatinas y un mueble de madera que se acopla a la consola para convertirla en una pequeña recreativa. Simplemente genial.

Más actualidad





Esta semana se ha puesto a la venta ‘Playstation Classic’, la versión en miniatura de la primera consola de Sony. Viene con dos mandos de control y cable HDMI para conectarla a las teles actuales y, lo más importante, con 20 juegos preinstalados como Final Fantasy VII, Tekken 3, Metal Gear Solid o Resident Evil Director´s Cut. Eso sí, hay que tener en cuenta que todos ellos vienen sin traducir, tanto textos como voces están en inglés.

Los 10 juegos más vendidos en noviembre / Tiendas GAME

Ya conocemos los juegos más vendidos en España durante el mes de noviembre según el ranking de Tiendas GAME. En lo más alto se sitúa Red Dead Redemption 2, seguido por Call of Duty Black Ops 4 y FIFA 19, todos para PS4. Después aparece la versión Pikachu de Pokemon Let’s Go para Nintendo Switch. En quinto lugar aparece Spyro Reignited Trilogy y el paquete de invierno de Fortnite, ambos para PS4. A continuación encontramos la versión Eevee de Pokemon Let’s Go para Switch y cierran la lista Call of Duty World War II (PS4), Super Mario Odyssey (PS4) y Assassin’s Creed Odyssey también para PS4.

Flashback cumple 25 años / Microids/ Meridiem Games

Hace unos meses llegó a Nintendo Switch, y ahora es Playstation 4 la consola que recibe en formato físico ‘Flashback 25th Anniversary’. En 1992 fue uno de los títulos pioneros en aplicar la captura de movimientos a su protagonista Conrad, que debe recuperar sus recuerdos superando diversas fases de plataformas. Esta edición 25 aniversario incluye un libreto de instrucciones en papel, un conjunto de pegatinas de su protagonista, y la banda sonora remasterizada.

Motos de todo tipo en Ride 3 / Milestone

Milestone, especialistas en juegos de motociclismo, acaba de lanzar Ride 3 para Playstation 4, Xbox One y PC. Se ha renovado el modo carrera permitiendo elegir 7 categorías de motos entre los 230 modelos disponibles en el juego para 30 circuitos. Impresionan también los números de elementos de personalización: 500, que junto al nuevo editor de decoraciones, nos permite configurar motos a nuestro gusto. Se ha renovado también el sistema de colisiones y ahora también se puede competir de noche.

Barcelona Games World premia a Akira Yamaoka / FIRA DE BARCELONA (FIRA DE BARCELONA)

El pasado fin de semana se celebraba la feria Barcelona Games World, con puestos para probar novedades, actividades alrededor de los videojuegos y charlas muy interesantes sobre la industria y la creación de juegos. Se han celebrado torneos de League of Legends o Fortnite y ha contado con invitados ilustres como Akira Yamaoka, creador y compositor de la banda sonora de la saga Silent Hill. Hasta aquí el SER Jugones de esta semana, pasadlo bien.