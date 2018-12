Brillante triunfo de Code Plus para despegar en la clasificación

Tan solo llevamos 6 jornadas de la Liga Cadena SER y ya no quedan ni equipos invictos ni equipos que no conozcan la victoria, lo que habla muy bien de la igualdad y lo impredecible de cada partido.

Viernes 30 Noviembre 21:00h - POLIDEPORTIVO JAJE

GRPS MIRANDA 50 - ÁNGEL RIVAS MODA HOMBRE 38

Comenzaba la jornada con el, a priori, desigualado duelo entre GPRS Miranda y Ángel Rivas moda hombre, pero el equipo de la tienda de moda está teniendo una progresión ilusionante y aguantó 36 minutos sin perder la cara al partido, tan sólo en estos 4 últimos minutos GPRS pudo obtener una diferencia más holgada. a destacar los 18 y 14 puntos de Fernando Miguel y Jony. GPRS Miranda es colíder de la competición.

Sábado 01 Diciembre 17:15h - POLIDEPORTIVO JAJE

PIZZERÍA CARLOS 32 - BP TALVAR 57

El sábado lo arrancaba BP Talvar buscando una victoria que les mantuviera en la parte alta de la Clasificación y acabó encontrando el liderato de la liga. Tras una primera parte igualada, 19-23, los de la Pizzería empezaron el tercer cuarto con menos contundencia defensiva y esto lo aprovechó Rafa Sánchez, autor de 27 puntos y dominador del rebote, bien secundado en defensa por Néstor y Manel. BP Talvar es nuevo líder y veremos si alguien es capaz de bajarles de esa posición.

Sábado 01 Diciembre 18:35h - POLIDEPORTIVO JAJE

NUBBITEL 49 - TOYOTA – CENTROCAR Y SIERRA 68

Continuaba el sábado con dos aspirantes a todo, pero Nubbitel se presentó al partido muy corto de efectivos y lo acabó pagando. No obstante, al descanso el marcador era de 26-29 gracias fundamentalmente a los 17 puntos de Andrés Arévalo. A partir del tercer cuarto los del concesionario Toyota aceleraron y rompieron el partido principalmente gracias a la velocidad de Dani Salamanca, autor de 30 puntos y De la Torre con 15. Toyota se coloca a tan sólo una victoria de los líderes.

Sábado 01 Diciembre 19:55h - POLIDEPORTIVO JAJE

PEPINO GASTRONOMÍA 35 - TIEN 21 40

Concluía el sábado con dos equipos necesitados de una victoria que les alejara de las posiciones de abajo; esta victoria cayó en manos de Tien 21, pero no sin oposición de Pepino Gastronomía. El partido transcurrió con alternancias en el marcador, pero siempre dominando Tien 21 con una máxima ventaja de 11 puntos. Ya en el último cuarto, Gastronomía Pepino logró ponerse 3 puntos por encima en el minuto 37. Un carrusel de tiros libres en los que estuvieron más acertados los de la tienda de electrodomésticos les dio una importante y ajustada victoria. A destacar a Jorge Grijalvo por parte de Tien 21 y Carrillo y Oscar por Pepino.

Domingo 02 Diciembre 10:15h - POLIDEPORTIVO JAJE

DURÁN FERRETERÍA 31 - CALERA CB 30

Victoria de Duran Ferretería por ante Calera CB, que hace perder a estos últimos el liderato y caer hasta la tercera posición.

Domingo 02 Diciembre 11:35h - POLIDEPORTIVO JAJE

CODE PLUS 44 - VIAL MASTERS 41

Vial Masters tenía la oportunidad de cerrar la jornada como líder si lograba una victoria holgada y no sólo no consiguió esta ventaja, sino que Code Plus se llevó una importante y merecida victoria que les hacen escalar 3 posiciones y abandonar el liderato. Code Plus dominó la primera parte 24-19, pero Vial Masters apoyado en Javi Montes, autor de 16 puntos consiguió ponerse por encima en el marcador en el tercer cuarto. En los últimos minutos ambos equipos tuvieron la oportunidad de llevarse la victoria, pero fue finalmente Code Plus apoyado en los 15 puntos de Patrick quien salió victorioso.

Próxima jornada

La próxima jornada se enfrentarán los 4 primeros, BP Talvar (1) vs Vial Masters (4) y GPRS Miranda (2) vs Calera CB (3).