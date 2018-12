Fran Miranda, centrocampista del Hércules, reclamó mayor protección para los jugadores del equipo alicantino por parte de los árbitros, ya que entiende que los rivales se emplean con excesiva dureza.

El jugador extremeño afirmó que el Hércules ha hecho "autocrítica" tras la última derrota en Sabadell y que es posible que a su equipo le vayan "conociendo cada vez más", pero recordó que su compañero Pablo Íñiguez ya ha estado lesionado y en el hospital como consecuencia de fuertes entradas.

"Es Segunda B y es lo que hay. Yo he estado en el Alcoyano y el Espanyol y cuando he venido al Rico Pérez siempre me he empleado más fuerte. Y ahora lo veo desde aquí", dijo el centrocampista, quien calificó de "desmesurada" la dureza que sufre su equipo.

"Nos están parando así. Si nos dan, que no sea gratis. Si es tarjeta en el minuto uno, que la saquen. Que los rivales jueguen como quieran, pero que sean justos", indicó en alusión a los colegiados.

El jugador añadió que el equipo tiene ganas de revertir la situación el próximo domingo ante el Peralada, del que recela a pesar de su situación como colista.

"La clasificación es un poco engañosa porque es un equipo que toca muy bien el balón", explicó el extremeño, quien alertó de que la motivación del conjunto catalán será máxima en un escenario como el Rico Pérez.

El centrocampista no quiso marcarle objetivos al Hércules antes del parón navideño para centrarse en el duelo ante el Peralada, pero admitió que sería importante cerrar el año natural "primeros o segundos para estar contentos en las vacaciones".