Pablo Iñiguez se reincorpora a los entrenamientos tras el susto de Sabadell

Escucha el programa de deportes de Radio Alicante, dirigido por Pedro Vera.

Reflexión sobre las actuaciones arbitrales y las duras entradas que sufren, esta temporada, los jugadores del Hércules CF.

El central del Hércules CF, Pablo Íñiguez, volvió a los entrenamientos tras su hospitalización en Sabadell. Sus sensaciones son muy buenasy las pruebas realizadas al futbolista fueron positivas.

Mientras que Fran Miranda solicitó mayor protección para los jugadores del equipo alicantino por parte de los árbitros, ya que entiende que los rivales se emplean con excesiva dureza.

"Es Segunda B y es lo que hay. Yo he estado en el Alcoyano y el Espanyol y cuando he venido al Rico Pérez siempre me he empleado más fuerte. Y ahora lo veo desde aquí", dijo el centrocampista, quien calificó de "desmesurada" la dureza que sufre su equipo.

El Conquense ha confirmado que el partido que le enfrentará al Hércules, en el estadio de La Fuensanta, se disputará el domingo 16 de diciembre a las 12 horas.

Charlamos con el base de la Fundación Lucentum Kike Garrido. El jugador analizó la última victoria (75-76) ante Almansa, la clasificación del equipo para la final de la Copa LEB Plata y al Girona, próximo rival.

Roberto Cejuela, director deportivo del equipo de triatlón de la Universidad de Alicante, nos presenta a los nuevos atletas para la temporada 2019 y los objetivos del equipo internacionalmente.