El Mirandés sobrevive a una gran Arandina y sigue en la Copa

Había advertido Álvarez de los Mozos que la eliminatoria estaba muy abierta y, fiel a su libro de estilo, la Arandina fue un equipo muy competitivo en Anduva. Los penaltis decidieron su suerte. También Guillermo, el portero del Mirandés quien, con una actuación soberbia, permitió que su equipo sobreviviera en los primeros noventa minutos. Después fue otro meta, Bravo, el que decidió en favor de los ribereños que la suerte se decidiera en la tanda de penaltis.

Al cierre de la primera parte el conjunto ribereño ya había conseguido que el 2-2 del partido de ida dejase de ser una ventaja para el Mirandés. Igualó la eliminatoria, adelantándose primero en el marcador con gol de Pesca y tuvo que remontar después cuando dos goles locales habían puesto con ventaja al Mirandés. Barahona, en una acción de fortuna tras un golpeo al balón que desvió un jugador local para despistar a Guillermo, puso el empate. A partir de ahí, la Arandina, que hizo un excelente primer tiempo, se garantizaba como mínimo la prórroga si no había más movimiento en el marcador, que le valiera cualquier empate con más goles y, lógicamente la victoria. Solo perder le apartaría de seguir adelante en la competición.

El segundo tiempo, muy disputado también, con dos equipos tratando de llevar la iniciativa pero con una Arandina más incisiva a la que solo le faltó acierto en el remate para elevar al marcador su superioridad en el terreno de juego.

La prórroga no varió nada en su primer asalto. Simplemente que los dos equipos dieron muestras de cansancio. Ligeramente mejor también el equipo de Álvarez de los Mozos ante un Mirandés que no lograba equilibrar el juego de su oponente. Ya en el segundo asalto de la prolongación, fue el Mirandés el que se topó con un inspirado Bravo en la portería visitante para llevar la eliminatoria a la tanda de penaltis. En los lanzamientos, la eliminatoria se resolvio 4-2 con fallo de Rubiato y Adeva.

Seguir leyendo