El Principado urge la apertura de la Variante tras el cierre de la rampa de Pajares por peligro de desprendimientos

El ente gestor de infraestructuras ferroviarias, Adif, mantiene de momento suspendida la circulación por tren entre Asturias y León, por la rampa de Pajares, mientras continúan los trabajos para eliminar el riesgo de desprendimientos que pesa sobre la infraestructura. A esta nueva incidencia en el tráfico ferroviario con la Meseta se ha referido esta mañana el consejero de Presidencia y Portavoz del Gobierno tras la reunión del semanal del Consejo de Gobierno; para Guillermo Martínez, los problemas con la rampa ponen de manifiesto lo absurdo de la intención de PP y Foro de mantener operativa una vía que a juicio del consejero, está obsoleta, lo que demuestra la necesidad de que la Variante ferroviaria de Pajares entre en funcionamiento lo antes posible para el tráfico mixto de mercancías y pasajeros.

Entiende que "no es una buena noticia que el servicio quede interrumpido, pero la seguridad es siempre prioritaria. Pedimos por tanto que las obras se acometan con celeridad para restablecer el tráfico ferroviario cuanto antes. No obstante, esto debe llevarnos a una reflexión mayor: el absurdo de empeñarse en mantener operativa una línea ferroviaria obsoleta; eso, recuerden es el empeño de Foro y PP. Una alternativa que no se sostiene técnicamente ni supera un mínimo sentido común"

Preguntado también por las gestiones anunciadas por el Principado para que RENFE buscara una alternativa menos lesiva al corte hasta finales de febrero en la línea de tren de Ancho métrico entre Gijón y Laviana, por obras en el túnel de Carbayín, el consejero se ha limitado a decir, que se mantiene la interlocución con el Ministerio de Fomento.

Guillermo Martínez, Portavoz del gobierno asturiano / Prensa Principado

No es el único problema con las comunicaciones que tiene Asturias. También está presente la falta de conectividad aérea internacional del aeropuerto regional, tras quedar desierto la última convocatoria de los contratos de promoción turística de las conexiones con los destinos de Londres, París y Frankfort a la que no se presentó ninguna aerolínea. Algo que espera subsanar el Ejecutivo del Principado sacando de nuevo a licitación el concurso. De momento, el Diario oficial de la Unión Europa ya ha publicado los anuncios previos a la licitación de los contratos con Londres, por valor de 650.000 euros por cada año de contrato; a París por 600.000 al año y con Frankfort por 350.000 euros al año. Ahora, explica Guillermo Martínez, Asturias tiene 35 días para lanzar las licitaciones.