El Ayuntamiento asegura que cumple con todas las obligaciones financieras

La economía del Ayuntamiento de Nules está saneada y además es la población de la provincia de Castellón de más de 10.000 habitantes menos endeudada según los datos del Ministerio de Hacienda, “al inicio de la legislatura el endeudamiento se situaba por encima del 31% y cerraremos el actual ejercicio con una deuda cercana al 10% y con una previsión de cerrar el ejercicio del año 2019 con unas cifras cercanas al 7%”, así lo ha manifestado el Alcalde de Nules, David García, quien ha explicado las últimas actuaciones realizadas por el consistorio en materia económica y financiera.

Así pues, el Ayuntamiento de Nules al igual que el resto de Administraciones Públicas tiene la obligación de cumplir con la Regla del Gasto que fue instaurada por el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el año 2012; de manera que para asegurar el cumplimiento de esta normativa debe realizar un Plan Económico Financiero (PEF). De hecho en el pleno del mes de julio de este año 2018 se aprobó el correspondiente PEF con las medidas a adoptar en el ejercicio 2018-2019 para precisamente cumplir con la Regla del Gasto.

Este documento, una vez aprobado, hay que subirlo a una plataforma del Ministerio de Hacienda, “hubo un error técnico que está demostrado y el PEF no se subió, una circunstancia que el interventor no comunicó y fue en el mes de septiembre con la incorporación de un nuevo técnico cuando nos enteramos que no habíamos cumplido con nuestra obligación”, explica David García.

Desde el Departamento de Intervenció se realizó un informe explicando esta cuestión, al mismo tiempo que se envió un escrito al Ministerio de Hacienda comunicando los hechos, “por tanto la carta de Hacienda que hay en el Ayuntamiento es la contestación a este escrito, no es un anuncio de intervención como se ha comentado”, matiza el Alcalde de Nules.

Desde el Ayuntamiento de Nules se señala que gracias a la aprobación del correspondiente PEF el pasado mes de julio ahora se va a poder subsanar la Regla del Gasto, “hay unas previsiones que nos indican que si se ejecuta el presupuesto del ejercicio 2019 el Ayuntamiento podría incumplir la Regla del Gasto en 843.515,38 euros, pero no quiere decir que se haya incumplido y de hecho solo declarando créditos del presupuesto no disponibles por esta cantidad hemos asegurado la buena marcha de las arcas municipals. No obstante, con el remanente del año 2017 llevaremos a cabo las actuaciones que con esta medida no podrán realizarse en este ejercicio”, comenta García.

Por tanto, el Ayuntamiento de Nules cumple con todas les normativas estatales, “lamento que se haya querido aprovechar este asunto para tergiversar la realidad y desinformar a la población, desde el equipo de gobierno seguiremos trabajando para que la gestión económica siga siendo positiva”, concluye el Alcalde de Nules.