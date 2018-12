Sobre la próxima crisis

José Carlos Francisco, presidente por tercera vez de CEOE-Tenerife, nos ha recordadoque la próxima crisis no será probablemente financiera o inmobiliaria, o una mezcla de ambas cosas, como resultó ser la de 2008, sino una crisis fiscal, del sector público, que hoy soporta una deuda del cien por cien del PIB, extraordinariamente alejada de la del sector privado o las familias, que consiguieron disminuirla de forma muy considerable desde 2008. El sector público hizo justo lo contrario, arrancó 2008 con compromisos de pago de la deuda cercanos a un tercio del PIB, para acabar una década después con tres veces más endeudamiento, lo que reducirá el margen público de maniobra para hacer frente a las consecuencias de esta crisis. Sin dinero público disponible, muchas de las ayudas ante situaciones de crisis social no podrían aplicarse, o al menos no con la intensidad y profundidad necesaria para hacerles frente. Basta imaginar el impacto que supondría sobre la población civil que el Estado no pudiera hacerse cargo de abonar el desempleo, o no disponga de los recursos con los que se pagan las pensiones. O el desastre que implicaría no disponer de Tesorería para ayudar a las familias más necesitadas, activar el empleo con fondos públicos, o invertir en obras e infraestructuras. Si la crisis explota sin que se haya reconducido la deuda actual -y eso es lo que probablemente ocurra-, el Estado carecerá de los medios necesarios para responder, y probablemente no logrará recursos para actuar por la vía del préstamo. La crisis será entonces incluso socialmente más dañina que la última que hemos sufrido.

Se trata de un pronóstico bastante realista. Frente al que es muy poco lo que puede hacerse, excepto exigir estabilidad política a los gobiernos e instituciones, reducir la polarización e intentar moderar el guerracivilismo que hoy enfrenta sin remedio a nuestros dirigentes. Porque sin lograr acuerdos económicos de largo calado hacer frente a la que se nos viene encima será aún más difícil y complejo.