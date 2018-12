Vecinos del edificio A Patiña denuncian que no se han renovado los alquileres

Vecinos del edificio A Patiña de Cambre denuncian que a pesar del compromiso verbal con la entidad bancaria propietaria, no se ha producido hasta el día de hoy la renovación de ningún contrato de alquiler en estas viviendas de promoción pública.

Aclaran que los inquilinos que se encontraban en situación de finalización de los mismos no han recibido los nuevos y la empresa gestora no deja de darles largas. Dicen que existen también vecinos que llevan meses sin contrato pero aún así siguen pagando sus cuotas mensuales y lo que creen más grave, ahora les exigen para renovar, un aval físico, cuando en los anteriores contratos no se solicitaba. Fernando, uno de los afectados.

Admiten que se firmaron algunas renovaciones, pero los contratos no han sido visados y posteriormente devueltos a los inquilinos. Dicen que en algún caso la empresa ha dejado de pasar los recibos.