La UNED entrega los premios del concurso de dibujo escolar sobre Derechos Humanos

La extención universitaria en Xàbia del centro asociado de la UNED de Dénia, entregaba, el martes 4 de diciembre, los premios del concurso de pintura infantil sobre Derechos Humanos, que convoca anualmente.

El acto se enmarcaba en la jornada "Derechos Humanos y Constitución: el papel de la mujer en la Constitución Española de 1978", presidido por la consellera de Justicia, Gabriela Bravo.

Junto a ella, el alcalde de Xàbia, José Chulvi; la directora de la UNED Dénia, Raquel Martí; el profesor tutor Derecho Constitucional y presidente de la Fundación Mediterránea de Derechos Humanos, Jaime Sendra; la concejala de Educación y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Xàbia, Montserrat Villaverde; y Antonio Padilla, coordinador del Aula UNED Xàbia.

La presentación estuvo a cargo de la directora de la UNED de Dénia, Raquel Martí, que empezó recordando que se celebraban los 40 años de nuestra democracia, "hecho del que debemos sentir orgullo, ya que nos ha dado paz social y buena convivencia. Remarcó que para millones de personas, especialmente niñas y niños, desafortunadamente, aún no disfrutan de derechos y libertades". Siendo este el motivo para que la UNED, en especial, la UNED de Xàbia y el municipio de Xàbia, conmemoren desde hace 4 años el día de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Finalizó, reconociendo el papel de las personas que hicieron posible nuestra Constitución, en especial a las mujeres constituyentes, como Asunción Cruañes, madre constituyente de la localidad de Xàbia.

A continuación el alcalde de Xàbia, José Chulvi, agradeció a todas las personas su asistencia, destacó, además, la importancia de este concurso, que contribuye a conseguir que se vean los Derechos Humanos como pilares fundamentales de nuestra sociedad y la de los/as niños y niñas. Recordó el distintivo oficial de Unicef otorgado este año a la ciudad de Xàbia como “Ciudad Amiga de la Infancia, reconociendo el importante trabajo por parte de Montserrat Villaverde y la comunidad educativa para conseguirlo y, en especial, la alianza con la UNED de Dénia que realizó la redacción del programa “Plan de infancia y Adolescencia” para el municipio de Xàbia.

En la intervención de Gabriela Bravo, consellera de Justícia, afirmó que fue un día de doble celebración, pues se celebra el 70 aniversario de la constitución de los Derechos Humanos y los 40 años de nuestra constitución. Sin olvidar que en muchos países aún falta conseguir que la ciudadanía sea poseedora de los derechos fundamentales. Resaltó, además, la importancia de la educación y que ésta incluya los valores de los Derechos Humanos, así se conseguiría un futuro mejor. Concluyó recordando la importancia de seguir trabajando en la Constitución Española y los Derechos Humanos y agradeciendo a la UNED y a la Fundación de Derechos Humanos su invitación al acto.

Entrega de premios

El ganador del primer premio del concurso fue Xavi Cardona. También, se realizó una entrega de premio por cada ganador/a de cada colegio de Xàbia. Con este concurso la UNED Xàbia consigue acercar a niños/as los valores de la democracia y de los Derechos Humanos.

Para finalizar el acto, Jaume Sendra, emitió parte del documental “Las Constituyentes”, que tras su visionado, comentó que la Constitución española de 1978 con su desarrollo legal y jurisprudencial posterior, significaron un salto abismal en la situación jurídica de la mujer, que hoy ya puede considerarse formalmente igual al hombre. La igualdad formal está, en efecto, conseguida, pero no la igualdad material. Puesto que, las mujeres se encuentran con toda una serie de dificultades que les impiden gozar efectivamente, y en condiciones de igualdad de los derechos que formalmente les reconocen la Constitución y las leyes. En todo caso, y a pesar de su importancia decisiva para lograr la equiparación en derechos, no deja de ser criticable la escasa participación de las mujeres en la elaboración de nuestro texto constitucional. Las 27 “constituyentes” fueron heroínas y como no, MADRES DE LA CONSTITUCION.

Tras el acto, se realizó una visita a todas las pinturas participantes en el concurso, expuestas en la Biblioteca Pública de Xàbia.