José Pérez "Pepico", más de 30 años sumando triunfos

El atleta del Camisetas Económicas Elda, José Pérez Martínez “Pepico” está a punto de cumplir 71 años y lleva algo más de 30 practicando el atletismo, el deporte que, junto con su familia, se ha convertido en el motor de su vida.

Nació en Montealegre del Castillo (Albacete) aunque siendo muy niño, su familia se trasladó a Elda, trabajó de zapatero y a sus espaldas tiene entre 15 y 20 maratones además de otras pruebas que le han dado un buen número de éxitos y de recuerdos que se han ido acumulando después de tomar la salida en infinidad de veces. El éxito notable más reciente por importancia, lo consiguió hace poco menos de un mes en Ibiza donde, después de proclamarse campeón autonómico en Duatlón Cross, se colgó la medalla de oro en el Campeonato de España de Duatlón Cross, defendiendo la elástica de la Selección Española y tuvo una destacada actuación. La primera medalla de oro se la colgó en la prueba de Duatlón Cross y no satisfecho con su actuación, tomó parte en la prueba de Triatlón donde se proclamó Campeón de Europa en Triatlón. Ambas medallas las consiguió en su categoría por lo que el atleta eldense del Camisetas Económicas Elda guarda un buen recuerdo de la isla pitiusa.

José Pérez "Pepico" / Cadena SER

Pepico ha pasado por los micrófonos de Radio Elda – Cadena SER para, en el programa “SER Deportivos”, recordar cómo empezó en el mundo del atletismo tras iniciarse en el fútbol. “Iba corriendo al pantano para jugar al fútbol, cuando acababa dejaba guardadas las botas y volvía corriendo hasta que un día desaparecieron las botas y me dediqué al atletismo” dice, orgulloso de tener una salud de hierro producto del entrenamiento y la buena alimentación asegurando que “solo voy al médico de cabecera para que me mande al traumatólogo que me está tratando una lesión en el hombro que me hice al caer de la bicicleta”.

José Pérez “Pepico” es el alma mater de una familia dedicada al atletismo, deporte que ha inculcado a su hija Encarni y a su nieta.

No hay fin de semana en el que no tome parte de alguna competición “aunque sea fuera de mi edad porque en la mayoría no hay categoría para mayores de 70 años”.

Está dispuesto a seguir dando guerra en los circuitos“por asfalto o por donde sea, aunque con el paso del tiempo prefiero el terreno llano después de haber competido mucho también en la montaña”.

Está ilusionado con participar en el próximo Campeonato del Mundo.