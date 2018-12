Ethel Vázquez: "Colaboraremos con la justicia en la demanda por la AP-9"

La conselleira de Infraestructuras está dispuesta a colaborar con la Fiscalía en su demanda colectiva contra Audasa. En declaraciones a la SER, Ethel Vázquez respalda esa actuación de la justicia y califica de abusivas las prácticas de la concesionaria de la AP-9: " sempre colaboramos con ese tipo de cuestións e volvo a insister: non me gustan as peaxes, molestias en obras sempre hai, pero se esas molestias van acompañadas, nunha autovia de peaxe, cunha peaxe importante o certo é que todos os que podemos estar retidos neses pago da peaxe eu entendo as grandes molestias para os usuarios; como usuaria tamen que son da Ap-9 polo tanto, bueno, colaborando como sempre temos que colaborar coa xustiza neste tipo de casos". Insiste en que la política de la Xunta es contraria a los peajes pero reconoce que poco puede hacer ante los incrementos previstos en la AP-9. Una escalada de precios inasumibles, dice, cerrada y blindada por el Real Decreto de 2.011 en epcoa de Jose Blanco, al que no quiere citar, como ministro de Fomento.

Sobre el traspaso de la Autopista del Atlántico a Galicia, que se debate la semana que viene en el Congreso de los Diputados, Ethel Vázquez cree que es una buena noticia que los diputados y senadores del PP voten a favor porque es una demanda unánime por parte del Parlamento gallego. La conselleira no cree que el debate llegue por el cambio de gobierno y sí por el cambio de postura de los representantes del PP en las cámaras legislativas. Pero el traspaso, reconoce, no será inmediato porque después habra que cerrar el acuerdo institucional para que la transferencia venga acompañada de los compromisos para cometer obras fundamentales como el orbital de Santiago o la liberalización del peaje en Rande. Cuando la AP-9 sea titularidad de la Xunta, la conselleira dice que se trabajará en mejorar la calidad de la infraestructura acometiendo obras más realistas y en la medida de lo posible se intentará rebajar los peajes.

Ethel Vázquez tercia a favor de Feijoo en la polémica desatada por la depuradora de Santiago. La conselleira asegura que hay riesgo real de que los fondos europeos se reasignen a otro proyecto: " preocupacion, e preocupacion que tamén debería de compartir o alcalde de Santiago se estamos nun punto cero na depuradora de Santiago e perdendo mais de seis anos de traballo feito para atras. Agora temos unha xuntanza convocada co Ministerio e poder concretar xa se esa tecnoloxia é válida e o confirman dende o ministerio de medio ambiente e tamen os fondos que nos confirmen si están en risco ou reasignados a outro proxecto como nos podemos temer".

Anuncia que el 18 de este mes habrá una reunión a tres bandas con concello y ministerio en el que se clarificarán todas las dudas sobre este proyecto.