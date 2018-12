El Consell de Ibiza aprueba su presupuesto de 2019 con críticas de la oposición

Luz verde a los presupuestos del Consell de Ibiza de 2019, que roza los 108 millones de euros, el más alto de la historia, con críticas de la oposición que ha votado en contra de las cuentas.

La consellera del Partido Popular Carmen Domínguez ha señalado que se tendrán más recursos "que estarán en el banco, porque ustedes no saben gestionar y al final no lo podrán gastar". Domínguez ha lamentado que por primera vez se haya llevado a pleno la aprobación del presupuesto por el procedimiento de urgencia, sin dar a tiempo a la oposición de poder analizar las cuentas con detalle "teniendo en cuenta que hay una posibilidad importante de que no lo puedan ejecutar porque hay elecciones en 2019".

El PP ha puesto en duda la legalidad de la subida de personal. Además, Domínguez ha recalcado que un tercio del presupuesto se destina a este capítulo " se dedican a contratar, para suplir su falta de gestión pero deberían ser más prudentes porque si en el futuro vienen mal dadas habrá problemas para pagar a toda la plantilla y nosotros ya hemos sufrido esta situación". Afirma que con esta medida se "hipoteca el futuro de la institución". Además, critica que se cree un departamento de infracción urbanística "y solo se contempla una recaudación de 6.000 euros".

La oposición critica que se recorten subvenciones y que se de únicamente 100.000 euros a cada Ayuntamiento "aunque los de su color político salen beneficiados", dice Domínguez. El PP dice que este es un presupuesto "destinado a no cumplirse, irreal, que castiga a los Ayuntamientos y a colectivos como los deportistas". Afirma que el gobierno "vende humo, se dedica a viajar y a repetir las mismas noticias una y otra vez".

El conseller de Economía, Gonzalo Juan, ha pedido disculpas por la forma en la que se han llevado a pleno los presupuestos, pero recalca que "siempre hemos compartido toda la información con la oposición".

Ha defendido las cuentas y dice que se ha optado por incrementar personal "porque es necesario para poder ejecutar con más rapidez los proyectos previstos y para dar un mejor servicio a los ciudadanos". Niega que esto represente hipoteca alguna porque se rebaja el porcentaje del total del presupuesto que se destina a este capítulo.. Afirma que "para nosotros es una inversión y una declaración de valentía". Reitera que cuenta con todos los informes técnicos y jurídicos sobre su legalidad.

Juan afirma que si el PP vuelve a gobernar la institución "estarán contentos de contar con esta plantilla".

Sobre la cooperación municipal, afirma que se destinan a las corporaciones locales, incluyendo diferentes apartados 8,7 millones de euros "una cantidad muy superior a los 3,4 que destinaban ustedes, ponemos más dinero de lo que se ha puesto nunca".

El Conseller recala el aumento de personal en servicios como la ITV que aumenta un 44%, la Oficina de la Dona que incrementa su presupuesto un 21%, Menores que crece un 18% y el Hospital Cas Serres que aumenta un 15%.

Juan se ha mostrado "orgulloso" de este presupuesto y sobre el departamento de infracción urbanística dice que "se verán ingresos, pero primero debe crearse porque el procedimiento de recaudación es más complicado".

El conseller también ha negado que se reduzca el capítulo de subvenciones.

Por su parte la consellera Marta Díaz ha señalado sobre el aumento de personal que no es la primera vez que crean plazas "estando en vigor la Ley Montoro, con el Partido Popular gobernando y estos incrementos no fueron impugnados por Delegación de Gobierno".