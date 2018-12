Semana a ritmo de Smashing Pumpkins y Artic Monkeys

Un miércoles más, han pasado por el programa Hoy por Hoy para Ibiza y Formentera nuestros músicos, para ayudarnos a ampliar el repertorio musical. En esta ocasión han sido Guille Podevín y Javi Riera, con quienes también hemos repasado las próximas citas sobre el escenario que ya tienen en agenda.

Riera ha escogido para esta semana la canción 'In the arms of sleep', de la banda Smashing Pumpkins y Podevín, por su parte, nos propone el tema 'Why'd you only call me when you're high' de los Artic Monkeys.