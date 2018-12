Una Navidad con sentimientos encontrados que no hace feliz a todos

La psicóloga y terapueta sexual Minaya Benavente, ha pasado una semana más por el programa Hoy por Hoy para Ibiza y Formentera. En esta ocasión, ha hablado sobre las personas que no tienen demasiado espíritu navideño y que viven estas fiestas con sentimientos encontrados.

Benavente ha hablado de la 'presión social' en unas fechas en las que "parece que todo el mundo tiene que estar feliz y no es así". Esta presión social hace que cuando uno está bajo de ánimo, se sienta aún peor por la incapacidad de disfrutar de las celebraciones.

Son personas que además se sienten culpables, insatisfechas, angustiadas o enfadadas, así que lo primero de todo es aceptar que no estamos en nuestro mejor momento y no pasa nada por ello.

Nuestra psicóloga recomienda no planear todo y marcarse metas a corto plazo para no sentirnos tan presionados. Hay que respetarse a uno mismo y no hace falta dar explicaciones continuamente, basta con un "no me apetece". Eso sí, también es importante saber elegir con quién queremos estar en estas fechas navideñas.