Malestar por deficiencias en las obras de las sedes vecinales

Asociaciones de vecinos acusan deficiencias en las obras de sus sedes vecinales y han mostrado su malestar al ayuntamiento. Los vecinos no están contentos con el resultado de las intervenciones en las instalaciones que se ejecutan con fondos Edusi. Consideran, y así lo han trasladado a responsables municipales, que no se ha quedado todo lo bien que querían e incluso que han faltado deficiencias que arreglar. “Hay sitios donde ha faltado material, dónde se ha puesto pladur y sin actuar antes en la red eléctrica o sedes en los que ya han vuelto a salir goteras, han intentado contentar a todo el mundo y no ha salido bien”, Juan José Reca, presidente de la federación Himilce.

De esto se habló en una reunión en la Federación de Vecinos Himilce y se trasladó en una cita posterior en el Ayuntamiento donde se expusieron las quejas de las seis o siete sedes vecinales donde se ha actuado. “Los técnicos municipales ya han ido a visitar las sedes para ver qué responsabilidad tiene la empresa y qué puede cubrir el Ayuntamiento con su prepuesto, reconociendo que algunas deficiencias son posteriores a la redacción del proyecto de obra, pero que no puede quedarse así”.

Mientras finalizan y rematan estas obras se inician otras, también con fondos europeos, se trata de las obras civiles que han comenzado en Santa Ana, los Ríos y La Malena