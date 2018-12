"Eliminar a un Primera es único y que te toque un gordo de la categoría es lo queremos todos", Monteagudo

O CD Lugo xa está en Valencia cun obxectivo claro: Pasar de ronda. O técnico manchego, Alberto Monteagudo, insiste en que o equipo conta cunha plantilla moi longa, 25 xogadores, coma para poder menterse en ambas competicións. "Eliminar a un Primera es único y que te toque un gordo de la categoría es lo que quiere todo el mundo. No llegaremos a la final, pero bueno, por lo menos una ronda más", bromeaba.

Agarda o míster que o Levante lle colla a "euforía" de ter goleado ó Athletic e así os albivermellos poidan dar a campanada na Ciutat de Valéncia. "La gente tiene muchas ganas, somos muy competitivos salga quien salga, lo demostramos ante el Levante en la ida y el Alcorcón, con el anterior entrenador, en Copa y esa es la idea, complicarle la vida al Levante". Amósase confiado no seu equpo e recoñece que ter especial ilusión por xogar este encontro. O partido de ida foi o seu primiero ó fornte do banquillo lucense e o Lugo que se viu no Anxo Carro é o Lugo que quere que se vexa tódalas xornadas. "A a gente le gustó mucho el equipo y al Levante también por la velocidad, la manera de jugar, porque hicimos gol, pudimos marcar otro, un posible penalti y yo creo que nos va a respetar bastante. A ver si le pilla la euforia del 3-0 al Athletic".

Deixa Monteagudo en casa ós lesionados de longa duracións, San Emeterio e Leuko máis Pita e Luis Ruíz, que se recuperan das súas molestias no abdutor e xeonllo, respectivamente.