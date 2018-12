Manuela Carmena comparte la receta de sus famosas magdalenas

View this post on Instagram

Buenas tardes madrileños y madrileñas, me han insistido en que muchos de vosotros y vosotras estáis por aquí, en Instagram. Espero que me acojáis bien, mi equipo me echará una mano para teneros al día. Aprovechando este domingo, y el poco tiempo libre, he podido hacer magdalenas, y este ha sido el resultado😊🧁 . Además he acabado la magnífica biografía de Carmen de Burgos, escritora feminista de la generación del 98, y considerada la primera periodista profesional de España. Me ha encantado y cautivado su historia: ella organizó, en 1921, la primera manifestación de sufragistas frente al Congreso para entregar las reivindicaciones feministas en materia de igualdad legal y protección de la mujer. Os la recomiendo encarecidamente. Que no se pierda la magia, la inmensidad de conocimientos y los viajes que nos da la lectura . Nos seguimos viendo por aquí ☺️ #nuevaeninstagram #Magdalenas #MagdalenasCaseras #Madrid #lecturadominguera #instagramers #Feminismo