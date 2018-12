El Ayuntamiento cree que PP y Cs no han entendido Madrid Central

El Ayuntamiento de Madrid ha activado este miércoles el protocolo anticontaminación por primera vez después de casi un año. Lo hace, además, tan solo cinco días después de la entrada en vigor de Madrid Central y la oposición ha aprovechado eso para cargar, de nuevo, contra la medida. Para el portavoz del Partido Popular, José Luis Martínez Almeida esto demuestra que Madrid Central es un fracaso: "Las medidas de Manuela Carmena se han revelado como un auténtico fracaso. Ya es casualidad que cinco días después de ponerse en marcha Madrid Central tengan que activar el protocolo".

Llevan Vds. días escuchando cómo ha bajado la contaminación en Madrid gracias a #MadridCentral



Ha funcionado tan bien tan bien, que mañana toca protocolo anticontaminación. https://t.co/kr7ciICrrq — Begoña Villacís (@begonavillacis) 4 de diciembre de 2018

El Ayuntamiento responde: "La gente que piensa que con la medida exclusivamente de Madrid Central, pasado mañana no vamos a tener ningún problema de contaminación, es que no ha entendido el tema", explica Paz Valiente, la coordinadora general de Medio Ambiente y Movilidad. La delegada, Inés Sabanés, dice que los argumentos de PP y Ciudadanos "se caen por su propio peso". "Si piensan que en cinco días de aplicación se acabaría el problema estructural de contaminación, sería un problema mucho menor y mucho menos complejo de lo que realmente es".

Hay dos tipos de medidas para luchar contra la contaminación: las estructurales y las puntuales. Madrid Central entra dentro del primer grupo, junto con las otras 29 del Plan A de Calidad del Aire y Cambio Climático. Con esas medidas el Ayuntamiento quiere reducir las medias anuales de contaminación. Las puntuales, en cambio, van dirigidas a actuar frente a picos de contaminación: es el caso del protocolo anticontaminación. "Con Madrid Central vamos a tener una reducción muy importante de las emisiones, el 40% en la zona centro, pero con independencia de eso, mientras no reduzcamos por debajo de esa cifra, nos seguirán afectando los períodos prolongados de estabilidad atmosférica".

Madrid Central, por lo tanto, no es una medida que vaya dirigida a actuar frente a picos de contaminación, si no a reducir las medias anuales. El objetivo es mejorar la calidad del aire y cumplir, en 2020, con los objetivos marcados por Europa. Pero eso no significa que Madrid sea inmune a picos de contaminación cuando las condiciones meteorológicas sean desfavorables o muy desfavorables, como ha pasado estos días. El año pasado, de hecho, en estas mismas fechas tuvieron que activarlo a pesar de que las condiciones eran favorables.

Madrid ha aguantado mejor estos días de estabilidad atmosférica que el año pasado. — Inés Sabanés (@isabanes) 4 de diciembre de 2018

"Tenemos que vigilar la media de concentración de dióxido de nitrógeno a lo largo de todo el año y eso se consigue con buenas medidas estructurales, como Madrid Central", explica Valiente, "pero esa normativa nos obliga también a vigilar que demos una buena respuesta a la población cuando se producen picos de contaminación".

El protocolo que se ha activado ahora es el antiguo, el que aprobaron en 2016. El Ayuntamiento había aprobado, en octubre, uno nuevo, que reforzaba las medidas, pero tuvieron que anularlo por un problema burocrático con la Comunidad de Madrid. A lo largo de la semana que viene, en Junta de Gobierno, volverán a aprobarlo.