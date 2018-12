" La Constitución es una carta de ideales, hay que retocarla"

Jóvenes y mayores coinciden. La Constitución tiene que ser reformada para dar respuesta a los problemas de la sociedad actual. Se cumplen cuarenta años de la aprobación de la Carta Magna y en la Ser hemos juntado dos generaciones. La de aquellos que votaron el texto en el año 78 con los menores de treinta que ni siquiera habían nacido cuando el documento vio la luz. Las posturas de ambos sectores coinciden, hay que retocar la Constitución para desarrollar sus preceptos en la vida diaria.

Lydia Blanco tiene 26 años y es presidenta de la Asociación de Jóvenes Abogados de Balears. Considera que la Constitución fue un avance importante en su momento, pero actualmente se ha convertido en una "carta de principios éticos" que no se desarrollan "en la práctica política". Las medidas, considera, "no se materializan porque actualmente no hay buenos gestores que lo canalicen a nivel legislativo".

Víctor Robles, presidente de Ben Amics que tampoco vivía cuando se aprobó la Constitución, también considera que el texto es más bien un planteamiento de ideales que unas medidas reales. "Es un planteamiento de ideales, emocionante sabiendo de donde se venía, pero todo eso queda en agua de borrajas cuando vemos la realidad social de la gente que tiene dificultades para acceder a un puesto de trabajo digno que le permita emanciparse y acceder a una vivienda digna, que también es un derecho recogido en la Constitución".

Todos coinciden en que hay aspectos que tienen que cambiarse. Los mayores, sobre todo los aforamientos, porque creen injusto que los políticos puedan ser juzgados por magistrados elegidos por ellos mismos. Rafael Verger, presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Baleares, cree que uno de los puntos clave a tratar es el de la vivienda, ya que muchos se ven abocados "a recurrir a los padres porque no pueden acceder a una vivienda y pagar el precio de la vida diaria para ellos y sus hijos".

Este jueves en Palma se conmemoran los 40 años de la Carta Magna con un acto en el Palacio de la Almudaina en el que varios ciudadanos leerán fragmentos de la Constitución.